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Представитель тульского экзотариума: «У нас отключили свет и это опасно для наших питомцев»

Представитель тульского экзотариума: «У нас отключили свет и это опасно для наших питомцев»

Критичное время по продолжительности отключения — примерно 2−3 часа

Вечером 7 июля в редакцию Myslo позвонила представитель Тульского областного экзотариума. По ее словам, примерно в 17:15 в части Центрального округа Тулы отключилось электричество. Предположительно, причиной стала авария.
 
 

«Мы связались с диспетчерской Тульских городских электрических сетей, но там пока не смогли ответить, когда будет восстановлено электроснабжение. Долговременное отключение может представлять угрозу для наших питомцев. Без электричества не работают система вентиляции, фильтры и компрессоры для воды, а также греющие лампы. Критичное время по продолжительности отключения — примерно 2−3 часа. Если больше — может начаться гибель питомцев», — сообщила представитель Тульского областного экзотариума.

Электричество включили примерно в 18:30. По словам представителя экзотариума, света не было 1 час и 15 минут.

«Дневные млекопитающие и птицы напуганы. С ними все это время работают зоотехники и киперы», - добавила представитель экзотарима.

Новость обновлена в 18:30. Добавлена информация о включении электричества.

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:12 +2
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