Представитель тульского экзотариума: «У нас отключили свет и это опасно для наших питомцев»
Критичное время по продолжительности отключения — примерно 2−3 часа
«Мы связались с диспетчерской Тульских городских электрических сетей, но там пока не смогли ответить, когда будет восстановлено электроснабжение. Долговременное отключение может представлять угрозу для наших питомцев. Без электричества не работают система вентиляции, фильтры и компрессоры для воды, а также греющие лампы. Критичное время по продолжительности отключения — примерно 2−3 часа. Если больше — может начаться гибель питомцев», — сообщила представитель Тульского областного экзотариума.
Электричество включили примерно в 18:30. По словам представителя экзотариума, света не было 1 час и 15 минут.
«Дневные млекопитающие и птицы напуганы. С ними все это время работают зоотехники и киперы», - добавила представитель экзотарима.
Новость обновлена в 18:30. Добавлена информация о включении электричества.