Туляки не забрали из Кадастровой палаты более 120 тысяч документов

Количество документов, которые жители Тульской области не забрали по результатам оказания государственных услуг в сфере кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость, превысило 120 тысяч. С января по июнь в Кадастровую палату по Тульской области поступило более 11 500 пакетов невостребованных документов, а выдано заявителям было всего 4500 забытых документов.

Готовые к выдаче документы на недвижимость находятся в офисах МФЦ 30 календарных дней. Затем их передают на хранение в архив Кадастровой палаты.

– По состоянию на 1 июля в Кадастровой палате по Тульской области хранятся более 120 тыс. экземпляров невостребованных документов – в основном это договоры купли-продажи, дарения и акты передачи. Чаще всего граждане не успевают или забывают вовремя забрать их из МФЦ, – рассказала директор Кадастровой палаты по Тульской области Светлана Васюнина.

Для получения документов нужно лично обратиться в офис Кадастровой палаты, предъявив паспорт. Если заявитель подавал заявление в МФЦ другого региона России, а сейчас проживает в Туле, то для получения документов достаточно обратиться в Кадастровую палату.