Туляки не забрали из Кадастровой палаты более 120 тысяч документов
За первую половину 2021 года количество невостребованных пакетов почти втрое превысило число выданных.
Количество документов, которые жители Тульской области не забрали по результатам оказания государственных услуг в сфере кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость, превысило 120 тысяч. С января по июнь в Кадастровую палату по Тульской области поступило более 11 500 пакетов невостребованных документов, а выдано заявителям было всего 4500 забытых документов.
Готовые к выдаче документы на недвижимость находятся в офисах МФЦ 30 календарных дней. Затем их передают на хранение в архив Кадастровой палаты.
– По состоянию на 1 июля в Кадастровой палате по Тульской области хранятся более 120 тыс. экземпляров невостребованных документов – в основном это договоры купли-продажи, дарения и акты передачи. Чаще всего граждане не успевают или забывают вовремя забрать их из МФЦ, – рассказала директор Кадастровой палаты по Тульской области Светлана Васюнина.
Для получения документов нужно лично обратиться в офис Кадастровой палаты, предъявив паспорт. Если заявитель подавал заявление в МФЦ другого региона России, а сейчас проживает в Туле, то для получения документов достаточно обратиться в Кадастровую палату.
Предварительно записаться на выдачу документов и узнать подробности можно по телефону 77-33-17 (доб. 2415).