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В Туле увеличено время работы пункта выдачи патентов мигрантам

В Туле увеличено время работы пункта выдачи патентов мигрантам

А рядом выставлены наряды ППС и ДПС. Такое решение принято после жалобы жителя одного из соседних с пунктом домов на ночующих в их дворах иностранных гражданах.

В пресс-службе УМВД по Тульской области прокомментировали публикацию Myslo о трудовых мигрантах, которые ночуют во дворах, в ожидании очереди в миграционный центр на ул. Мира, 54а:

«В целях профилактики нарушений общественного порядка в месте расположения пункта выдачи патентов иностранным гражданам Управления по вопросам миграции УМВД России по Тульской области, расположенного на ул. Мира, д. 54-а, выставлены наряды ППС и ДПС. Кроме того, усилены наряды ЧОП, обеспечивающие безопасность работы пункта выдачи.

Также время работы пункта выдачи патентов увеличено на 1 час. Теперь график работы – с 8-00 до 18-00 (ранее был с 9-00 до 18-00). Решается вопрос о расширении зоны видеофиксации правонарушений с выводом изображения в дежурную часть УМВД России по Тульской области и включением видеокамер в систему «Безопасный город».

Организация работы пункта находится на контроле руководства Управления МВД России по Тульской области».

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:24 0
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