В Тульской области за неделю умерли 45 пациентов с коронавирусом
Их возраст – от 45 до 97 лет.
По данным регионального оперативного штаба, с 29 июня по 5 июля в Тульской области зарегистрировано 1082 новых случая коронавируса. Он подтвержден у жителей всех районов и городских округов. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 43 540 случаев заболевания.
415 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за всё время наблюдения — 39 596 человек.
За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 45 человек в возрасте от 45 до 97 лет. У большинства пациентов в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за всё время наблюдения — 2247 человек.
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