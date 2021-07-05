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В Тульской области за неделю умерли 45 пациентов с коронавирусом

В Тульской области за неделю умерли 45 пациентов с коронавирусом

Их возраст – от 45 до 97 лет.

По данным регионального оперативного штаба, с 29 июня по 5 июля в Тульской области зарегистрировано 1082 новых случая коронавируса. Он подтвержден у жителей всех районов и городских округов. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 43 540 случаев заболевания.

415 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за всё время наблюдения — 39 596 человек.

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 45 человек в возрасте от 45 до 97 лет. У большинства пациентов в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за всё время наблюдения — 2247 человек.

Сюжет: Коронавирус
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