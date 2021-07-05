Топ-5 недели: прямая линия Путина, встреча с авторами предложений в Программу развития, «Императорский маршрут», перестановки в «Арсенале»

Прямая линия Владимира Путина

Почти четыре часа общался Президент России с гражданами страны. Ответить на все вопросы, конечно, было просто невозможно – их поступило более двух миллионов. Президент ответил на 68, по остальным поручил сформировать список распоряжений.

Вопросов, напрямую касающихся Тульской области, в эфире не прозвучало. Впрочем, практически все вопросы и ответы так или иначе касались всех граждан страны, соответственно, и туляков тоже.

Главное, о чем мы узнали в отношении внутренней политики, – Президент не поддерживает обязательную вакцинацию в общенациональном масштабе, но считает, что прививаться надо. Он лично привился «Спутником V».

Курс на поддержку детства и семей с детьми будет продолжаться.

Государство будет оказывать поддержку самым разным слоям населения, в беде не бросят.

Что касается политических пристрастий, Путин поддерживает «Единую Россию», которая создает, по его словам, «очень прочный фундамент российской государственности».

На встречах с друзьями Президент поет русские и советские песни. Любит Первый концерт Чайковского и, как же все-таки без Тульской области, «Войну и мир» Толстого. В качестве назидания чиновникам рекомендует «Колобка». Известно ведь, что сказка ложь, да в ней намек.

Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков отметил, что цель прямой линии — определить места, где непорядок.

Авторы идей для Программы развития рассказали о своих предложениях

Губернатор Алексей Дюмин встретился с авторами лучших идей для Программы развития Тульской области. Процесс создания Программы в этом году проходил как никогда активно. Были рабочие встречи экспертов, совещания, стратегические сессии, проходили общественные обсуждения и встречи на различных интерактивных площадках. Туляки высоко оценивают те позитивные изменения, которые происходят в регионе последние годы.

Все поступившие предложения оценил Экспертный совет.

Одно из самых частых предложений – строительство новых и капитальный ремонт уже существующих школ. Для Тульского региона этот вопрос по-прежнему актуален, ведь долгое время новые школы практически не строились. Алексей Дюмин напомнил, что на Петербургском международном экономическом форуме Тульская область подписала соглашение с ПАО «Транснефть» о модернизации инфраструктуры сельских школ с малой численностью. И отметил, что решение проблем со школами – наша прямая обязанность.

Много предложений связано с созданием комфортной среды проживания. В частности, одно из предложений – создание в Мясново своей зоны отдыха. Тулячка Дарья Власова совершенно справедливо рассказала о том, что в Мясново есть школы, детсады, новые дома, но нет ни развлекательных центров, ни парков. «Я сама недавно стала мамой, а погулять с ребенком в Мясново негде. Нет спусков для мам с колясками, нет дорожек». По ее словам, когда эту идею она разместила на сайте, сразу нашла поддержку у туляков. Поддержал предложение и губернатор, заметив, что работу над парком начнут еще до окончательного формирования Программы развития.

Флагманом проекта по созданию велотранспортной инфраструктуры может стать велотранспорный хайвей «Лев Толстой протяженностью примерно 21 км. Он соединит общественные пространства, вузы и студгородки на пути от кремля до музея-усадьбы «Ясная Поляна». Еще один велопуть «Дон» может изменить центр Новомосковска, соединив два больших городских парка.

Новые возможности для популяризации здорового образа жизни находятся в центре внимания и «Единой России». «При поддержке Тульского регионального отделения партии в области активно реализуются спортивные проекты, они очень востребованы у жителей, – рассказал председатель Тульской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Николай Воробьев.

Губернатор же напомнил, что основные приоритеты спортивной политики региона до 2026 года – повышение вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и обеспечение возможности самореализации талантливых спортсменов в спорте высших достижений в контексте всестороннего развития личности.

Волонтерская работа никогда не останавливалась

В «Единой России» объявили о создании единого волонтерского штаба.

В него вошли активисты партии, ОНФ, движения «Мы – вместе», «Волонтеры Победы» «Волонтеры-медики», «Молодой Гвардии Единой России». Единый штаб сформирован на базе уже существующих добровольческих организаций по всей стране. Он будет оказывать помощь медикам и людям, которые нуждаются в поддержке.

Когда трудно, надо справляться с проблемой общими усилиями, считают в «Единой России». «Сегодня как никогда необходимо включиться в волонтерскую работу. Мы ее и не останавливали. Более того, нужно призвать в ряды волонтеров новых активных граждан», – рассказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Во время пандемии более 20 тысяч добровольцев организации помогали медучреждениям, и их работа не прекращалась. Поэтому главный врач больницы в столичной Коммунарке Денис Проценко считает, что волонтеры – «это мощная сила, крепкая стена, на которую можно опереться в борьбе с коронавирусом».

Когда по всей стране стартовала акция взаимопомощи «Мы вместе», в Тульской области по инициативе единороссов также был создан волонтерский центр. Сегодня это слаженная, мобильная команда молодых активистов, готовая прийти на помощь. По мнению председателя Тульской областной Думы Николая Воробьева, сейчас, когда в регионе вновь открываются инфекционные госпитали, основное направление волонтеров – помощь медикам и пациентам.

Тульские волонтеры с начала пандемии оказали адресную помощь более 7500 жителям. Это доставка лекарственных средств и продуктов питания, помощь в решении бытовых вопросов.

Активисты тульского волонтерского центра инициировали и собственные социально значимые акции, не связанные с темой коронавируса. Например, в этом году молодогвардейцы провели более 50 мероприятий по уборке и косметическому ремонту территорий захоронения ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Реализуется молодежный проект «Экопатруль» по ликвидации несанкционированных свалок и очистке прибрежных зон у водоемов. В этом году будет проверено состояние воды в более 50 родниках Тулы и Тульской области, а также дальнейшее благоустройство там, где это потребуется. Для жителей будут установлены информационные таблички о химическом состоянии воды.

Через Тульскую область пройдет «Императорский маршрут»

Тульская область вошла в проект «Императорский маршрут», посвященный культурному, духовному и историческому наследию Императорского Дома Романовых. Соглашение об этом подписали губернатор Алексей Дюмин и председатель наблюдательного совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

Тульская область станет 22-м регионом, присоединившимся к проекту, который обещает стать новым импульсом для развития туристического потенциала региона.

В рамках соглашения федеральные и региональные туроператоры начнут формировать конкретные турпродукты, которые будут включать новые актуальные форматы, привлекательные для молодежи. Именно посещение Тульской области, где богатое культурное и историческое наследие гармонично сочетается с новыми креативными пространствами и современной инфраструктурой, позволяет туристам по-новому открыть для себя историю и культуру России.

История династии Романовых во многом нашла отражение и в истории тульского края. Самый очевидный пример этому – основание Петром I Тульских оружейных заводов. Но кроме того в Туле бывали многие правители России династии Романовых, члены императорской семьи. Последний император Николай II так и вовсе был в Туле дважды – в 1904 и 1914 годах.

Также в Белеве умерла императрица Елизавета Алексеевна, супруга императора Александра I. В связи с чем, например, Пушкин в Туле не был, а для посещения Белева специально сделал крюк при путешествии из Москвы в Арзрум – в лицейские времена он был тайно влюблен в Елизавету Алексеевну.

Так что включение Тулы в «Императорский маршрут» обещает новые интересные маршруты и открытия.

«Арсенал» на пути обновления

Пока кипят страсти чемпионата Европы по футболу, подготовку к новому сезону начали футболисты «Арсенала». На минувшей неделе на австрийских сборах тульская команда провела первый контрольный матч и проиграла сербскому клубу «Чукарички» – 1:3. Впрочем, результаты контрольных игр в этот период не настолько важны. Всё это – повод для тренера получить информацию о готовности команды к грядущим битвам.

Тем более что Дмитрий Парфенов, похоже, строит совсем новую команду. Игровой номер Григалавы уже перешел к Кириллу Панченко, значит, хоть клуб и не объявлял еще об уходе грузинского легионера, в предстоящем сезоне его уже не будет. Вроде как определяется с новым клубом Максим Беляев – на сборе в Австрии его тоже нет. По имеющейся информации он запросил существенно большую зарплату, чем была, и в клубе на его условия не пошли. Но где-то, может, и пойдут. Также нет пока и Роберта Бауэра. Ушла и еще часть футболистов – кто в арену, кто окончательно, так что «Арсенал» прошлого сезона мы уже точно не увидим, это и к лучшему.

Но вот какой будет новая команда, пока сказать трудно. Надеемся, что более агрессивной и легкой. Вернулись из аренды Тудорие и Банда, пришел габаритный форвард Марков, вновь в «Арсенале», теперь уже с полноценным контрактом защитник Иван Новосельцев. В ходе австрийских сборов активно просматриваются и футболисты из молодежного состава.

Поэтому изменения, о которых так мечтали тульские болельщики, не просто идут, а летят. Так же, как и время. Между прочим, до старта нового чемпионата осталось всего-то три недели.