Всего три дня на стоянке в Туле побывал «Поезд Победы» – уникальный состав, на котором можно совершить путешествие в прошлое.

Понять, как и чем жило поколение, которое выиграло самую страшную войну в истории человечества.

Совершить экскурсию в «Поезд Победы» можно было бесплатно, но перед этим зарегистрироваться на сайте. Связано это в том числе и с действующими санитарными требованиями. От всех пришедших на экскурсию, кстати говоря, не только требовали непременного ношения масок, но и выдавали одноразовые перчатки.

В последний день, в субботу, регистрация закончилась практически сразу – все места до позднего вечера были расписаны. Интерес к путешествию на «Поезде Победы» в Туле оказался чрезвычайно высоким. И, собственно, было почему.

Обещанная инсталляция выполнена на высочайшем уровне. Впрочем, дело не только в ней. Всё в этом небольшом музее сделано с любовью, и вниманием даже к мелочам. Скажем, каждого посетителя сопровождал аудиогид – на входе выдавались специальные наушники с приставкой. Эту приставку надо было активировать при входе в каждый вагон – с тем чтобы рассказ гида совпадал с тем, что видишь именно в данный момент. Мелочь, а приятно.

Сама же экскурсия представляет собой рассказ машиниста Лидии. О себе, о войне, о том, что было пережито в эти страшные годы. Лида – это собирательный образ молодой девушки, которая всю войну видела из окна своего паровоза. Воспользуемся ее рассказом и мы, чтобы погрузиться в ту военную эпоху.

Дорога – лучший способ передать ощущение оптимизма. В дороге ты преисполнен ожиданиями каких-то новых открытий, скорого свидания с родными и близкими. Удивительные лица людей июня 1941-го, для которых война – только завтра.

Но 22 июня жизнь раскололась. Все планы, ожидания остались в прошлом. А впереди – долгих четыре года войны. Годы потерь и испытаний для каждого человека огромной страны.

О подвигах бессмертного гарнизона в Брестской крепости долгое время не было ничего известно. Да и кому рассказывать, если в живых почти никого не осталось? Только много позже об этих героях начал писать журналист Сергей Смирнов – сначала в очерках, а потом и в одноименной книге. Война уже шла далеко от этих мест, а они продолжали сражаться. Последняя надпись на стенах крепости была сделана 20 июля 1941 года – месяц, как уже шла война. «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина».

Дорога на фронт. О чем они думали тогда, навеки девятнадцатилетние? Известно ведь, что война началась почти сразу после того, как в школах страны прошли выпускные балы. И вот такой получилась дорога в большую жизнь.

Пейзажи за окном не придавали оптимизма. Мирные люди бежали от войны. Но тогда, летом 1941-го, как говорят, мало кто верил, что война затянется. Советские люди были уверены, что Гитлеру удастся дать быстрый отпор.

Какой из моментов того лета зафиксировали создатели этого солдатского музея? Может быть, Буйничское поле и битву под Могилевом? Именно здесь Красная Армия впервые остановила немцев, показала, что тоже умеет воевать. Кстати, в сражениях под Могилевом участвовало много туляков. Считается, что двое из них – Василий Хлебцов и Семен Кутепов – стали прообразами генерала Серпилина в трилогии Константина Симонова «Живые и мертвые». 388-й стрелковый полк под командованием полковника Кутепова в бою на Буйничском поле за один день подбил 39 танков противника. На том самом Буйничском поле, над которым после смерти завещал развеять свой прах видевший героизм наших солдат писатель Симонов.

Для людей советского поколения эта картинка не нуждалась в пояснениях. У фашистов всё было упорядочено. Людей убивали и сжигали в концлагерях, но оставшуюся обувь, одежду скрупулезно складировали. Живых людей отправляли на медицинские опыты, мертвых утилизировали. Радовал, наверное, глаз какого-то мерзавца абажур из человеческой кожи, висевший у него дома.

О санитарном поезде есть прекрасная повесть Веры Пановой «Спутники». Она была дважды экранизирована, последний раз – совсем недавно. Впрочем, для большинства из нас, чтобы переполниться эмоциями, хватает и нескольких минут из бессмертного фильма «Офицеры».

Академик Мстислав Келдыш – один из создателей атомной бомбы, благодаря которой Советский Союз догнал в атомной гонке Соединенные Штаты.

Когда в СССР только начали разрабатывать технологию производства этого оружия, американцы уже преспокойно сбросили две атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. Впрочем, Мстислав Келдыш вошел в историю не только бомбой, но и как полноценный соавтор первого полета человека в космос.

«Я и сейчас помню сернистые ожоги стужи в сталинградских степях, холод орудий, так за ночь прокаленных морозом, что металл чувствовался сквозь рукавицы», – вспоминал участник тех боев писатель Юрий Бондарев.

Вот и немецкий фельдмаршал Паулюс, взятый в плен вместе со своей армией, под Сталинградом, весьма одичал и завшивел. Прежде чем отправить его в Москву, решили помыть в баньке. Паулюс попросил себе мыла по чину – духовитого.

А вот генералу Рокоссовскому в бане достаточно было обычного солдатского мыла. В Красной Армии он пользовался невероятной любовью и уважением.

Дорога жизни. Через Ладожское озеро был единственный путь, чтобы доставить в блокадный Ленинград продовольствие, которое спасало жизни ленинградцев.

А этот эпизод вошел в один из фильмов эпопеи «Освобождение». Чтобы пройти по белорусским топям, кто-то из солдат предложил надеть на ноги мокроступы. Генерал Рокоссовский одобрил. Так Красная Армия начала путь на Берлин.

Вот такие они были – победители. Люди разных возрастов и национальностей. Граждане огромной страны, которая сумела совершить невозможное – сломить хребет фашизму, казавшемуся непобедимым.