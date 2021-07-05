Вор и насильник ударил сотрудника колонии из-за требования отдать самодельный мяч

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В Новомосковске направлено в суд уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, который сейчас отбывает наказание за кражу и изнасилование. Мужчину обвиняют в оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ) и дезорганизации работы исправительного учреждения (ч. 2 ст. 321 УК РФ).

По версии следствия, преступление было совершено 1 мая этого года в исправительной колонии № 6. Заключенный играл с самодельным мячом и не хотел отдавать его сотруднику колонии, несмотря на запрет использовать мяч в условиях изоляции от общества.

«…нанес должностному лицу удар правой рукой в предплечье... используя нецензурные выражения, в присутствии других осужденных он также оскорбил представителя власти. Уголовное дело направлено в Новомосковский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.