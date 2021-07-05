Более 140 тысяч туляков получат «президентские» выплаты на детей

Кроме того, с 1 июля введено новое пособие на детей из неполных семей.

На оперативном совещании у Алексея Дюмина зампред правительства Тульской области Ольга Гремякова рассказала о новых мерах поддержки семей с детьми.

Недавно Президент Владимир Путин подписал Указ о введении единовременной выплаты семьям с детьми – 10 тысяч рублей сможет получить один из родителей, воспитывающих детей в возрасте от 6 до 18 лет, а также инвалиды в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся по основным общеобразовательным программам, либо один из их родителей.

С августа по декабрь выплату смогут получить порядка 140 тысяч получателей. Пенсионный фонд России будет принимать заявления до 1 ноября. Кроме того, с 1 июля введено новое ежемесячное пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет из неполных семей, чей доход не превышает прожиточного минимума. Около 24 000 семей получат по 5516 рублей.

Изменились условия и порядок предоставления пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель). Пособие в размере 5961 рубль становится не единовременным, а ежемесячным и выплачивается, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает прожиточного минимума. Женщинам, которые получили право на пособие до 1 июля, оно будет выплачено по прежним правилам.

Для оформления всех выплат необходимо будет подать электронное заявление через портал «Госуслуги» либо в клиентской службе Пенсионного Фонда России по месту жительства.