В Туле посадили еловую аллею в честь 85-летия со дня образования ГАИ-ГИБДД

Мероприятие приурочили к 85-летию со дня образования службы ГАИ-ГИБДД.

В нем также участвовали начальник УМВД России по городу Туле Василий Худык, начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Туле Сергей Катков, глава администрации Тулы Дмитрий Миляев, ветераны отдела, представители главного управления по Пролетарскому округу, управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации.

Еловую аллею заложили по инициативе сотрудников Отдельного батальона дорожно-патрульной службы городского ГИБДД.

Дмитрий Миляев отметил, что сотрудники тульского отдела ГИБДД обеспечивают безопасность на дорогах города ежедневно, всегда готовы помочь участникам дорожного движения, оказавшимся в трудной ситуации.

- Именно от ваших четких и грамотных действий порой зависят жизнь и здоровье водителей и пешеходов. От имени всех туляков благодарю вас за службу! Наша общая задача состоит в том, чтобы жители и гости Тулы чувствовали себя комфортно. Этому способствует работа полиции. А теперь еще и еловая аллея будет на протяжении многих лет создавать здесь уют и красоту, - подчеркнул глава администрации.

Затем участники мероприятия обсудили меры обеспечения безопасности на дорогах.

Руководители службы вручили главе городской администрации юбилейную медаль «85 лет ГАИ-ГИБДД».