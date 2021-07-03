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Новые выплаты на детей: где в Тульской области оформить пособия
Фото pixabay.com.

Новые выплаты на детей: где в Тульской области оформить пособия

Выплаты назначаются, если доход семьи на каждого чллен семьи не превышает прожиточного минимума.

Пенсионный фонд России с 1 июля начал прием заявлений на новые ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет.

Подать заявление можно будет на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства.

Согласно поправкам, внесенным в федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», новые выплаты будут предоставляться:

  • родителю, в одиночку воспитывающему детей в возрасте от 8 до 17 лет;
  • родителю, воспитывающему детей в возрасте от 8 до 17 лет, в отношении которых судебным решением предусмотрена уплата алиментов;
  • женщинам, вставшим на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности.

Размер обеих выплат определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в каждом регионе. В случае с выплатой на детей в возрасте от 8 до 17 лет речь идет о 50% прожиточного минимума ребенка, в случае с выплатой по беременности – 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого.

Так, в Тульской области выплата семьям с одним родителем составит 5 516 рублей в месяц на каждого ребенка (50% от прожиточного минимума ребенка в регионе – 11 032 рубля), а выплата беременной женщине – 5 961 рубль (50% от прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе – 11 922 рубля).

Важным условием для получения пособий является размер дохода семьи.

По правилам он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте (в Тульской области прожиточный минимум на душу населения составляет 11 134 рубля).

Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости. Критерии для оценки нуждаемости и сроки рассмотрения заявлений появятся после опубликования соответствующего постановления Правительства РФ.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:05 −2
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