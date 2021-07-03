Туляки: «Наш город - пряников и самоваров, а воняет канализацией»

Сегодня в редакцию Myslo обратились сразу несколько жителей Тулы с жалобой на запах нечистот на улицах города.

Ароматы канализации ощущаются в Пролетарском округе, Казанской набережной, Зареченском округе и в микрорайоне Мясново.

«Каждый с детства знает, что живёт в городе самоваров, пряников, а ещё наш город гордо именуется оружейной столицей. Туристов приглашают посмотреть на красоты. И ведь есть, что в Туле посмотреть. Но стыдно же: на картинке - красивый город, а идёшь по благоустроенному центру и вдыхаешь ароматы канализации», - написала тулячка Ольга.

«Почему у нас на масштабные проекты по благоустройству находятся деньги, а решить проблему, которая повторяется из года в год на протяжении уже десятилетия, нет возможности? Очистные в Заречье или куриный помет, в любом случае принимаемых мер не достаточно. Жара - открываешь окна, чтобы подышать. А дышать нечем. Почему чистый воздух не по карману тулякам?» - возмущается Дмитрий Карпов, жителеь Мясново.

И это уже не первые жалобы туляков в этом году. В июне в блоге «Народный журналист» поднималась тема очистных в Заречье:

«Лето 2021! Жара!!! Закроешь окна - задохнешься от жары. Откроешь окна - испытаешь дикую тошноту от очистных. Свечу ставили - не помогло. Обещали куполом закрыть - так обещанием и осталось. Куда деньги ушли?!!!! Спасите Заречье!!!! Дети не могут спать, их тошнит от дикой вони!!!! Поселите губернатора и его приспешников в Заречье. Пусть подышат этими ароматами! Может тогда начнут думать о жителях!!!» - возмущённо писал автор блога.

Действительно, проблему с запахом канализации в Заречье пытались решить не одно десятилетие. Но пока на её исключение средств нет.

– Есть проект цеха механического обезвоживания осадка. Объект дорогой, документация на него есть, но ее надо перепроверить. Чтобы направить куда-то большие деньги, нужно точно знать, что реализация проекта решит имеющуюся проблему и не породит новых. До конца года решение будет, - в интервью Myslo говорил глава администрации Дмитрий Миляев.

Напомним, в 2020 году директор птицефабрики «Тульская» на своем поле устроила незаконный склад куриного помета. Из-за чего туляки также задыхались от удушающего запаха.