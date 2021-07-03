Еще четыре тульских магазина могут закрыть за нарушение антикоронавирусных требований

Роспотребнадзор выявил нарушения и направил в суд материалы о приостановлении деятельности.

Роспотребнадзор продолжает проверку магазинов, кафе, торговых центров и пр. на предмет исполнения санитарно-эпидемиологических требований.

С 25 июня по 1 июля сотрудники проверили два объекта общественного питания и 23 объекта торговли. В шести магазинах выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, в отношении индивидуального предпринимателя, должностного лица возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, в том числе за многочисленные нарушения законодательства в части профилактики распространения новой коронавирусной инфекции.

Материалы о временном приостановлении деятельности магазина «Магнит» (Тула, ул. Перекопская), «Светофор» (Алексин), ИП Боков А.В. (Тула), ИП Ахмедов М. (Ефремов) направлены в суд для принятия решения.