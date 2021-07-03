новости
новости
Регистрация
Еще четыре тульских магазина могут закрыть за нарушение антикоронавирусных требований

Еще четыре тульских магазина могут закрыть за нарушение антикоронавирусных требований

Роспотребнадзор выявил нарушения и направил в суд материалы о приостановлении деятельности.

Роспотребнадзор продолжает проверку магазинов, кафе, торговых центров и пр. на предмет исполнения санитарно-эпидемиологических требований.

С 25 июня по 1 июля сотрудники проверили два объекта общественного питания и 23 объекта торговли. В шести магазинах выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, в отношении индивидуального предпринимателя, должностного лица возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, в том числе за многочисленные нарушения законодательства в части профилактики распространения новой коронавирусной инфекции.

Материалы о временном приостановлении деятельности магазина «Магнит» (Тула, ул. Перекопская), «Светофор» (Алексин), ИП Боков А.В. (Тула), ИП Ахмедов М. (Ефремов) направлены в суд для принятия решения.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:07 −17
Другие статьи по темам
Событие
коронавируспроверкиРоспотребнадзор
Место
ТулаТульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульская команда пенсионеров взяла бронзу на XI Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью
Тульская команда пенсионеров взяла бронзу на XI Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью
Туляки: «Наш город - пряников и самоваров, а воняет канализацией»
Туляки: «Наш город - пряников и самоваров, а воняет канализацией»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.