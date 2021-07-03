В ДТП на трассе М-2 в Туле пострадали четыре человека: разыскиваются очевидцы

Участники аварии заявили, что виновник аварии подрезал одну из машин и скрылся с места ДТП.

Разыскиваются очевидцы с видеорегистраторами, которые могли быть свидетелями ДТП, произошедшего 1 июля неподалеку от поста ДПС на 193-м км автодороги М-2 «Крым» в Туле приблизительно во временном промежутке с 15:30 до 17:30 .

Участники ДТП: Hyundai Elantra серого цвета и Renault Megan серого цвета.

«Разыскиваем темно-серый или черный матовый ВАЗ-2109, регион 190, номер не запомнил, который подрезал Hyundai. Водитель Hyundai вылетел на встречку и столкнулся с водителем Renault Megan. В результате аварии пострадали водители автомобилей и пассажиры автомобиля «Хендай»: 32-летняя женщина и 13-летний ребенок. Все пострадавшие госпитализированы», - написал в соцсетях один из участников аварии.

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