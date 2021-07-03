Коронавирусная статистика: за сутки в Тульской области COVID-19 подтвержден у 151 человека
Данные предоставлены оперштабом Москвы.
В Тульской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 151 человека, выздоровели 60 и восемь пациентов скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 43 233 жителя региона, 39 476 вылечились, 2 235 умерли.
В России за последние сутки ситуация следующая:
За последние сутки в России выявлено 24 439 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 3 127 (12,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 5 585 799 человек в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 697 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 137 262 человека.
вчера, в 11:52, 19 1972 -9
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