новости
новости
Регистрация
Коронавирусная статистика: за сутки в Тульской области COVID-19 подтвержден у 151 человека

Коронавирусная статистика: за сутки в Тульской области COVID-19 подтвержден у 151 человека

Данные предоставлены оперштабом Москвы.

В Тульской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 151 человека, выздоровели 60 и восемь пациентов скончались. 

Всего с начала пандемии ковидом заразились 43 233 жителя региона, 39 476 вылечились, 2 235 умерли.

В России за последние сутки ситуация следующая:

За последние сутки в России выявлено 24 439 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 3 127 (12,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. 

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 5 585 799 человек в 85 регионах. 
 
Также за сутки зафиксировано 697 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 137 262 человека. 
Сюжет: Коронавирус
В Туле за сутки выявлено 155 новых случаев коронавируса
Жизнь Тулы и области
В Туле за сутки выявлено 155 новых случаев коронавируса
вчера, в 11:52, 19 1972 -9
Дистант для 30% сотрудников и не более двух человек за столиком в кафе – новые ограничения в Тульской области
Жизнь Тулы и области
Дистант для 30% сотрудников и не более двух человек за столиком в кафе – новые ограничения в Тульской области
1 июля, в 14:35, 214 15059 -35
Статистика за сутки: в Тульской области 157 случаев ковида и 7 смертей
Жизнь Тулы и области
Статистика за сутки: в Тульской области 157 случаев ковида и 7 смертей
1 июля, в 11:35, 15 3176 -6
На очные лекции в ТГПУ им. Л. Н. Толстого будут пускать только вакцинированных студентов?
Жизнь Тулы и области
На очные лекции в ТГПУ им. Л. Н. Толстого будут пускать только вакцинированных студентов?
30 июня, в 16:00, 65 4162 -22
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 11:33 −7
Другие статьи по темам
Событие
коронавирусстатистика по коронавирусу
Место
ТулаТульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Алексей Дюмин сотрудникам ГИБДД: «Благодарю вас за этот нелегкий труд, мужество и самоотдачу»
Алексей Дюмин сотрудникам ГИБДД: «Благодарю вас за этот нелегкий труд, мужество и самоотдачу»
Мосты в Тульской области строятся с опережением графика
Мосты в Тульской области строятся с опережением графика
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.