Коронавирусная статистика: за сутки в Тульской области COVID-19 подтвержден у 151 человека

В Тульской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 151 человека, выздоровели 60 и восемь пациентов скончались. Всего с начала пандемии ковидом заразились 43 233 жителя региона, 39 476 вылечились, 2 235 умерли. В России за последние сутки ситуация следующая: За последние сутки в России выявлено 24 439 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 3 127 (12,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 5 585 799 человек в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 697 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 137 262 человека.