Алексей Дюмин сотрудникам ГИБДД: «Благодарю вас за этот нелегкий труд, мужество и самоотдачу»

3 июля исполняется 85 лет со дня образования службы Госавтоинспекции МВД России.

Публикуем поздравление, адресованое дорожным полицейским от губернатора Тульской области Алексея Дюмина:

«Уважаемые ветераны и сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

С увеличением количества автомобилей на дорогах региона растет и ваша ответственность. Постоянный контроль за соблюдением правил всеми участниками дорожного движения требует от вас компетентности, умения действовать четко и слаженно. От вашей готовности в любую минуту прийти на помощь зависит здоровье, а иногда и жизнь наших граждан.

Своим трудом вы вносите большой вклад в обеспечение безопасности водителей и пешеходов, предотвращаете аварийные ситуации.

Благодарю вас за этот нелегкий труд, мужество и самоотдачу. Отдельное спасибо ветеранам ведомства за многолетнюю верную службу и активное участие в подготовке молодых коллег.

Желаю вам здоровья, благополучия и успехов!»