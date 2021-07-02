В южной части Тулы в очередной раз на сутки отключат воду

«Тулагорводоканал» будет готовить Непрейковский водозабор к работе в зимних условиях. В связи с этим в южной части Тулы в течение суток ожидаются перебои с водой.

Специалисты проведут работы 7 июля с 8.00 до 8.00 8 июля. В этот период пониженное давление холодной воды будет

в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города южнее улицы Гоголевской,

в квартале, ограниченном улицами пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,

на Новомосковском шоссе,

в районе Зеленстроя,

в деревнях Гостеевка, Варваровка, Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово.

в поселках Косая Гора, Менделеевский, Басово-Прудный, Старо-Басово, Скуратовских поселках.

Воду отключат в п. Рассвет, п. Иншинский, д. Хопилово, д. Татьево, с.Зайцево.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.