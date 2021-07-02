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Тульские поисковики нашли в Арсеньевском районе останки восьми красноармейцев
Фото Михаила Булдакова

Тульские поисковики нашли в Арсеньевском районе останки восьми красноармейцев

Судя по обстановке на месте обнаружения, бойцы погибли во время артобстрела.

В четверг, 1 июля, при поддержке Российского военно-исторического общества тульский поисковый отряд «Штурм» начал второй этап разведывательно-поисковой экспедиции «Тульский рубеж».

В первый же день в лесном массиве близ деревни Поляны Арсеньевского района в воронке от крупнокалиберного боеприпаса были обнаружены останки восьми красноармейцев.

Судя по характерным травмам (множественные осколочные повреждения костей с раздроблением), воины погибли при артиллерийско-минометном обстреле.  Вместе с бойцами найдены две ложки, которые будут детально изучены искателями – возможно, на них имеются имена погибших.

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Место
Тульская областьАрсеньевский район
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