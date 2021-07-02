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Тульские онкологи расскажут пациентам о вакцинации от COVID-19

Тульские онкологи расскажут пациентам о вакцинации от COVID-19

Получить консультацию можно будет в поликлинике онкодиспансера.

В субботу, 3 июля, с 8.00 до 14.00 в Тульском областном онкологическом диспансере пациенты с онкозаболеваниями смогут проконсультироваться у врачей по поводу вакцинации от COVID-19 и противопоказаниях к ней.

Консультации пройдут в поликлинике онкодиспансера по адресу: ул. Плеханова, 201-а. Необходима предварительная запись по телефону: 33-81-41. С собой необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

 

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