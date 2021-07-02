666 рублей в Туле стоит один метр дорожной разметки

Фото: пресс-служба администрации Тулы.

Работы по ее нанесению уже выполнены на 110 городских улицах.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев поручил сотрудникам управления по транспорту и дорожному хозяйству активизировать работы по нанесению дорожной разметки. В этом сезоне на них потратят 40 млн рублей.

По 12 муниципальным контрактам в городе должны нанести порядка 60 тысяч кв. м горизонтальной дорожной разметки. Получается, что один метр стоит примерно 666 рублей. Около 70% работ планируется выполнить с применением износостойких пластичных материалов. Шесть спецбригад будут наносить разметку днем и ночью,

По данным на начало июля горизонтальная дорожная разметка появилась на 502 пешеходных переходах, что составляет почти 60% от общего их количества. Продолжается нанесение разметки рядом со школами и детскими садами – работы выполнены на 104 пешеходных переходах. Кроме того, в Туле наносят и продольную дорожную разметку. Работы уже выполнены на 110 улицах.