новости
новости
Регистрация
666 рублей в Туле стоит один метр дорожной разметки
Фото: пресс-служба администрации Тулы.

666 рублей в Туле стоит один метр дорожной разметки

Работы по ее нанесению уже выполнены на 110 городских улицах.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев поручил сотрудникам управления по транспорту и дорожному хозяйству активизировать работы по нанесению дорожной разметки. В этом сезоне на них потратят 40 млн рублей.

По 12 муниципальным контрактам в городе должны нанести порядка 60 тысяч кв. м горизонтальной дорожной разметки. Получается, что один метр стоит примерно 666 рублей. Около 70% работ планируется выполнить с применением износостойких пластичных материалов. Шесть спецбригад будут наносить разметку днем и ночью,

По данным на начало июля горизонтальная дорожная разметка появилась на 502 пешеходных переходах, что составляет почти 60% от общего их количества. Продолжается нанесение разметки рядом со школами и детскими садами – работы выполнены на 104 пешеходных переходах. Кроме того, в Туле наносят и продольную дорожную разметку. Работы уже выполнены на 110 улицах.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 20:27 −2
Другие статьи по темам
Событие
администрация Тулыдорожная разметкадорогидорожное хозяйство
Люди
Дмитрий Миляев
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские поисковики нашли в Арсеньевском районе останки восьми красноармейцев
Тульские поисковики нашли в Арсеньевском районе останки восьми красноармейцев
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.