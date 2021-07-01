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Приставы забрали BMW у туляка, не желавшего выплачивать кредит
Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

Приставы забрали BMW у туляка, не желавшего выплачивать кредит

Найти дорогую иномарку удалось с помощью приложения «Мобильный розыск».

На исполнении в отделении судебных приставов Центрального района Тулы находилось исполнительное производство о взыскании 27-летнего молодого человека задолженности по кредитным платежам на сумму свыше 200 тысяч рублей.

Получив кредит и воспользовавшись денежными средствами, должник не спешил возвращать долг банку и никаких мер по выплате кредита не принимал. Приставы выяснили, что на его имя зарегистрирован автомобиль BMW 3 серии, однако местонахождение иномарки должник скрывал.

Машина была обнаружена сотрудниками органов принудительного исполнения в ходе исполнительно-розыскных мероприятий с помощью приложения «Мобильный розыск». Эта программа при помощи камеры смартфона сканирует номера припаркованных автомобилей и сверяет их с ведомственной базой данных.

После обнаружения машина была арестована. Не желая расставаться с «железным конём», мужчина немедленно погасил задолженность.

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