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Ушла из жизни экс-замглавы администрации Тулы Людмила Сотникова

Ушла из жизни экс-замглавы администрации Тулы Людмила Сотникова

Большую часть жизни Людмила Александровна проработала в органах исполнительной власти города.

Коллеги и товарищи выражают глубокие соболезнования родным и близким Людмилы Александровны Сотниковой.

Людмила Александровна родилась 10 января 1941 года в городе Новомосковске Тульской области. Большую часть своей профессиональной деятельности она посвятила работе в органах исполнительной власти города Тулы. С апреля 1974 года трудилась в Тульском горисполкоме в должности заместителя председателя городской плановой комиссии.

С января 1982 года по ноябрь 1991 года работала заместителем председателя Тулгорисполкома. В феврале 1992 года была назначена заместителем главы администрации города Тулы. В этой должности Людмила Александровна отработала пять лет, и в 1997 году вышла на пенсию.

За заслуги в профессиональной деятельности Людмила Сотникова была отмечена знаком «Отличник народнохозяйственного планирования», орденом «Знак Почета» и медалью «Ветеран труда».

Людмила Александровна запомнилась коллегам, родным и близким как неравнодушный, целеустремленный и открытый человек, профессионал своего дела.

Прощание с Людмилой Сотниковой состоится в пятницу, 2 июля, в 10.30, по адресу: г. Тула, ул. Льва Толстого, д. 79, Всехсвятский кафедральный собор.

Редакция Myslo выражает глубокие соболезнования родным и близким Людмилы Александровны Сотниковой.

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