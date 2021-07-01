Фото: спорт71.рф
Два тульских бассейна закрыты на профилактику
Бассейн ТГПУ им. Л. Н. Толстого продолжает работу в обычном режиме.
Плавательный бассейн «Арсенал» с 1 июля закрыт на профилактику. Об этом сообщается на официальном сайте. О сроках открытия будет сообщено дополнительно. Также до 29 июля будет закрыт бассейн ТулГУ на ул. Болдина.
Второй бассейн ТулГУ на проспекте Ленина работает в обычном режиме. Бассейн ТГПУ им. Л. Н. Толстого в июле тоже доступен для посетителей, а с 1 августа там начнутся профилактические работы.
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