новости
новости
Регистрация
Два тульских бассейна закрыты на профилактику
Фото: спорт71.рф

Два тульских бассейна закрыты на профилактику

Бассейн ТГПУ им. Л. Н. Толстого продолжает работу в обычном режиме.

Плавательный бассейн «Арсенал» с 1 июля закрыт на профилактику. Об этом сообщается на официальном сайте. О сроках открытия будет сообщено дополнительно. Также до 29 июля будет закрыт бассейн ТулГУ на ул. Болдина.

Второй бассейн ТулГУ на проспекте Ленина работает в обычном режиме. Бассейн ТГПУ им. Л. Н. Толстого в июле тоже доступен для посетителей, а с 1 августа там начнутся профилактические работы.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 20:44 0
Другие статьи по темам
Событие
бассейнплавательный бассейнбассейн Арсеналбассейн ТулГУбассейн ТГПУ
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле подросток украл у спортсменки наручные часы и телефон
В Туле подросток украл у спортсменки наручные часы и телефон
Приставы забрали BMW у туляка, не желавшего выплачивать кредит
Приставы забрали BMW у туляка, не желавшего выплачивать кредит
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.