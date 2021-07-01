Два тульских бассейна закрыты на профилактику

Фото: спорт71.рф

Плавательный бассейн «Арсенал» с 1 июля закрыт на профилактику. Об этом сообщается на официальном сайте. О сроках открытия будет сообщено дополнительно. Также до 29 июля будет закрыт бассейн ТулГУ на ул. Болдина.

Второй бассейн ТулГУ на проспекте Ленина работает в обычном режиме. Бассейн ТГПУ им. Л. Н. Толстого в июле тоже доступен для посетителей, а с 1 августа там начнутся профилактические работы.