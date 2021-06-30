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В Туле ищут волонтеров для помощи медикам на пунктах вакцинации
Фото из архива Myslo.

В Туле ищут волонтеров для помощи медикам на пунктах вакцинации

Добровольцы помогут ускорить процесс и обеспечить соблюдение мер безопасности.

В связи с проведением масштабной вакцинации в Тульской области добровольцы региона присоединяются к помощи на пунктах вакцинации.

В МФЦ по адресу: ул. Октябрьская, 47 открылся еще один пункт вакцинации. Волонтеры могут помочь ускорить процесс проведения вакцинации, разгрузить медицинский персонал и обеспечить контроль и направление потоков пациентов для соблюдения антиковидных мер.

Принять участие в волонтерской работе могут добровольцы как с медицинским образованием, так и волонтеры общего профиля. Для этого необходимо оставить заявку здесь. Если вы готовы оказывать помощь сотрудникам медорганизаций Тульской области, пишите сюда.

Кстати, мы сделали для вас карту прививочных пунктов. Пользуйтесь!

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