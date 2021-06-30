В Туле ищут волонтеров для помощи медикам на пунктах вакцинации

Фото из архива Myslo.

В связи с проведением масштабной вакцинации в Тульской области добровольцы региона присоединяются к помощи на пунктах вакцинации.



В МФЦ по адресу: ул. Октябрьская, 47 открылся еще один пункт вакцинации. Волонтеры могут помочь ускорить процесс проведения вакцинации, разгрузить медицинский персонал и обеспечить контроль и направление потоков пациентов для соблюдения антиковидных мер.

Принять участие в волонтерской работе могут добровольцы как с медицинским образованием, так и волонтеры общего профиля. Для этого необходимо оставить заявку здесь. Если вы готовы оказывать помощь сотрудникам медорганизаций Тульской области, пишите сюда.