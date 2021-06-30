Не хочу болеть, еду на юг, заставляют на работе: туляки рассказали, почему решили сделать прививку от ковида

Кадр из видео.

В рамках совместного проекта «20×20 Тула» и Myslo провели опрос в одном из пунктов вакцинации.

Мы спросили туляков, почему они решили вакцинироваться. Самые популярные ответы: «Не хочу болеть», «Заставляют на работе» и «Еду на юг».

Подробнее смотрите на видео:

Друзья, а вы сделали прививку от коронавируса? Где прививались? Какой вакциной? Как себя чувствуете? Пишите в комментариях!