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Не хочу болеть, еду на юг, заставляют на работе: туляки рассказали, почему решили сделать прививку от ковида
Кадр из видео.

Не хочу болеть, еду на юг, заставляют на работе: туляки рассказали, почему решили сделать прививку от ковида

В рамках совместного проекта «20×20 Тула» и Myslo провели опрос в одном из пунктов вакцинации.

Мы спросили туляков, почему они решили вакцинироваться. Самые популярные ответы: «Не хочу болеть», «Заставляют на работе» и «Еду на юг».

Подробнее смотрите на видео:

Друзья, а вы сделали прививку от коронавируса? Где прививались? Какой вакциной? Как себя чувствуете? Пишите в комментариях!

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