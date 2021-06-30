Кадр из видео.
Не хочу болеть, еду на юг, заставляют на работе: туляки рассказали, почему решили сделать прививку от ковида
В рамках совместного проекта «20×20 Тула» и Myslo провели опрос в одном из пунктов вакцинации.
Мы спросили туляков, почему они решили вакцинироваться. Самые популярные ответы: «Не хочу болеть», «Заставляют на работе» и «Еду на юг».
Подробнее смотрите на видео:
Друзья, а вы сделали прививку от коронавируса? Где прививались? Какой вакциной? Как себя чувствуете? Пишите в комментариях!
вчера, в 19:12, 96 9359 -23
29 июня, в 16:09, 291 8022 -24
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