Ветеранов боевых действий поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин

Алексей Дюмин обратился к жителям в связи с Днем ветеранов боевых действий:

«Уважаемые военнослужащие и ветераны!

Этот день посвящен нашим согражданам, участвовавшим в войнах и вооруженных конфликтах. Всем, кого связывают нерушимые узы боевого братства, кто выбрал защиту интересов Отечества своим призванием.

В этот день мы отдаем дань уважения солдатам и офицерам, которые проявляли мужество, отвагу и самоотверженность на Корейском полуострове, в Афганистане, Сирии и других горячих точках. Вспоминаем сослуживцев, которых уже нет с нами.

Особая благодарность – представителям ветеранских организаций, которые вносят огромный вклад в сохранение памяти о павших боевых товарищах.

Пусть их верность долгу и любовь к Родине всегда служат примером для молодежи.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба!»