Ветеранов боевых действий поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин
1 июля отмечается День ветеранов боевых действий.
Алексей Дюмин обратился к жителям в связи с Днем ветеранов боевых действий:
«Уважаемые военнослужащие и ветераны!
Этот день посвящен нашим согражданам, участвовавшим в войнах и вооруженных конфликтах. Всем, кого связывают нерушимые узы боевого братства, кто выбрал защиту интересов Отечества своим призванием.
В этот день мы отдаем дань уважения солдатам и офицерам, которые проявляли мужество, отвагу и самоотверженность на Корейском полуострове, в Афганистане, Сирии и других горячих точках. Вспоминаем сослуживцев, которых уже нет с нами.
Особая благодарность – представителям ветеранских организаций, которые вносят огромный вклад в сохранение памяти о павших боевых товарищах.
Пусть их верность долгу и любовь к Родине всегда служат примером для молодежи.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба!»
Другие статьи по темам