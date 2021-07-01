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Ветеранов боевых действий поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин

Ветеранов боевых действий поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин

1 июля отмечается День ветеранов боевых действий.

Алексей Дюмин обратился к жителям в связи с Днем ветеранов боевых действий:
 
«Уважаемые военнослужащие и ветераны!
 
Этот день посвящен нашим согражданам, участвовавшим в войнах и вооруженных конфликтах. Всем, кого связывают нерушимые узы боевого братства, кто выбрал защиту интересов Отечества своим призванием.
 
В этот день мы отдаем дань уважения солдатам и офицерам, которые проявляли мужество, отвагу и самоотверженность на Корейском полуострове, в Афганистане, Сирии и других горячих точках. Вспоминаем сослуживцев, которых уже нет с нами.
 
Особая благодарность – представителям ветеранских организаций, которые вносят огромный вклад в сохранение памяти о павших боевых товарищах.
 
Пусть их верность долгу и любовь к Родине всегда служат примером для молодежи.
 
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба!»
 
 
 
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