В Тульской области ужесточат контроль за соблюдением противоэпидемических мер

Об этом заявил 30 июня губернатор региона Алексей Дюмин. Он провел внеочередное заседание оперативного штаба по коронавирусу.

По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Тульской области Александра Ломовцева, рост заболеваемости в регионе остановился. Благодаря ужесточению масочного режима и отмене массовых мероприятий ситуация стабилизировалась, правда, на достаточно высоких показателях заболеваемости. Поэтому Александр Ломовцев предложил ввести дополнительные ограничительные меры, чтобы сохранить контроль над эпидобстановкой.

Как заявил Дмитрий Марков, зампред правительства Тульской области, в инфекционных госпиталях лечатся 1124 человека.

На сегодня в Тульской области развернуто 1740 коек (в том числе 290 – на этой неделе), из них 1495 с кислородом.

По словам Дмитрия Маркова, дополнительно могут быть развернуты 129 коек в Тульской областной больнице и мобильный госпиталь Министерства обороны РФ на 100 коек.

Принято решение о создании дополнительного резерва из 220 коек на базе Киреевской районной больницы при ухудшении эпидобстановки.

Сформирован месячный запас препаратов для амбулаторных больных. Кроме того, из федерального бюджета Тульской области будет выделено почти 26 млн рублей на закупку лекарств.

Алексей Дюмин поручил Дмитрию Маркову мониторить ситуацию с лекарствами от коронавируса, а также создавать необходимый запас препаратов. Это особенно актуально в сложный эпидемиологический период и в преддверии осенне-зимнего сезона.

Участники совещания обсудили ход вакцинации. Этот вопрос поднимался и на сегодняшней прямой линии с Президентом России Владимиром Путиным.

Дмитрий Марков сообщил, что 30 июня в регион поставлено 31 тыс. 800 доз вакцины.

Первым компонентом привиты 266 213 человек, обоими – 190 167 человек. Прирост числа привитых первым компонентом по отношению к прошлой неделе составил 132%.

В правительстве региона в курсе, что на многих пунктах вакцинации на прошлой и этой неделе были очереди из желающих привиться. По словам чиновников, причина этого – люди идут делать вакцину без предварительной записи. Избежать потери времени и нервотрепки легко, просто записавшись заранее в учреждениях здравоохранения через сайт госуслуг, Доктор71 или по телефону медучреждений.

Напомним, что в регионе работает 52 пункта вакцинации, 45 выездных прививочных бригад, 10 мобильных комплексов при ФАПах.

По словам министра промышленности и торговли Тульской области Вячеслава Романова, темпы вакцинации на предприятиях региона не снижаются.



Главный врач Тульской областной клинической больницы Анна Савищева сообщила, что число госпитализаций приблизительно соответствует числу выписок. На данный момент свободно 616 коек (35%). Рабочие моменты оперативно решаются в рамках ежедневной работы виртуального госпиталя.



Из бюджета области выделено 10 млн рублей на закупку генно-инженерных препаратов для пациентов с коронавирусом в стационарах.

Также на совещании был затронут вопрос, связанный с внесением в официальные документы заведомо ложных сведений о прохождении гражданами вакцинации от COVID-19. По словам начальника УМВД России по Тульской области Сергея Галкина, в отдельных районах области были выявлены массовые факты незаконной выдачи сертификатов о вакцинации. Губернатор подчеркнул, что подобные действия недопустимы.

По итогам совещания Алексей Дюмин дал ряд поручений.

1. Министерству здравоохранения Тульской области совместно с Роспотребнадзором:

• Организовать строгое соблюдение противоэпидемических мер в пунктах вакцинации, исходя из роста количества желающих вакцинироваться;

• Усилить контроль противоэпидемических мер в общеобразовательных организациях (лагеря дневного пребывания);



• Ужесточить контроль за соблюдением противоэпидемических мер в частных и государственных медицинских учреждениях;



• Продумать организацию оценки численности граждан, которым в скором времени потребуется ревакцинация.

2. Заместителю председателя правительства Тульской области Дмитрию Маркову совместно с Роспотребнадзором:

• Проработать скорость информирования жителей о результатах тестирования (до 24 часов для всех лабораторий с момента получения результата) без сокращения масштабов тестирования.

3. Министерству здравоохранения Тульской области совместно с Роспотребнадзором и комитетом по печати:

• Организовать информирование населения о необходимости строгого соблюдения всех мер противоэпидемической безопасности (маски, социальная дистанция, избегать массовых мероприятий) в течение 42 дней с момента первой прививки.

Напомним, что полноценный иммунный ответ на введение вакцины от коронавируса формируется в течение 35-42 дней, поэтому от ношения масок и соблюдения социальной дистанции после вакцинации отказываться ни в коем случае нельзя.

Прививка существенно снижает риск заражения новой коронавирусной инфекцией. Даже в случае заболевания коронавирусом вакцинация осложнения или тяжелое течение встречаются существенно ниже.