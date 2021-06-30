Роспотребнадзор дал рекомендации привившимся от ковида

В частности, после прививки не рекомендуется употреблять алкоголь в течение трех дней.

Роспотребнадзор рассказал, как вести себя после прививки от коронавируса. Специалисты рекомендуют внимательно отнестись к своему здоровью.

Сообщается, что у некоторых людей после вакцинации может возникнуть гриппоподобный синдром — повышается температура и пр. Не у всех может быть такая реакция, но если она есть — это нормально. Допускается симптоматическая терапия — можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства.

В первые три дня после вакцинации не рекомендуются интенсивные физические нагрузки, сауна. Душ можно принимать.

В первые три дня после вакцинации рекомендуется ограничить прием алкоголя.

– Полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет формироваться 35-42 дня, поэтому после вакцинации в течение этого периода необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом. Пока нарабатывается иммунитет, необходимо носить маску, соблюдать социальную дистанцию, тщательно соблюдать правила личной гигиены, — сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Ведомство отмечает, что если после вакцинации или в промежутках между двумя прививками наступила беременность, не нужно переживать.

– Вакцинация не создает никаких дополнительных рисков и не представляет угрозы для здоровья нерожавших женщин и их будущего потомства, — заявляет Роспотребнадзор.