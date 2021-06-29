В тульском магазине нашли 1596 пар обуви с нарушением маркировки

Сотрудники Тульской таможни и Роспотребнадзора провели очередное контрольное мероприятие по соблюдению требований обязательной маркировки товаров. Как выяснилось, в одном из магазинов Тулы продавали обувь без ярлыка с информацией о стране-изготовителе и дате производства.

Всего выявлено 1322 пары женской обуви – контрафактные босоножки, туфли, сандалии и кроссовки продавались по полторы тысячи рублей. А любую из 274 пар мужской обуви можно было приобрести за 2500 рублей.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, выдано предписание о приостановлении реализации немаркированной продукции.