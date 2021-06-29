новости
новости
Регистрация
В тульском магазине нашли 1596 пар обуви с нарушением маркировки

В тульском магазине нашли 1596 пар обуви с нарушением маркировки

В отношении владельца торговой точки возбуждено административное дело.

Сотрудники Тульской таможни и Роспотребнадзора провели очередное контрольное мероприятие по соблюдению требований обязательной маркировки товаров. Как выяснилось, в одном из магазинов Тулы продавали обувь без ярлыка с информацией о стране-изготовителе и дате производства.

Всего выявлено 1322 пары женской обуви – контрафактные босоножки, туфли, сандалии и кроссовки продавались по полторы тысячи рублей. А любую из 274 пар мужской обуви можно было приобрести за 2500 рублей.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, выдано предписание о приостановлении реализации немаркированной продукции.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 08:05 −9
Другие статьи по темам
Событие
обувь без маркировкитовары без маркировкитульская таможняУправление Роспотребнадзора по Тульской области
Место
Тульская областьТула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Роспотребнадзор дал рекомендации привившимся от ковида
Роспотребнадзор дал рекомендации привившимся от ковида
Погода в Туле 30 июня: дождливо, ветрено и до +25
Погода в Туле 30 июня: дождливо, ветрено и до +25
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.