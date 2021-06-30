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Туляков приглашают принять участие в фотоконкурсе «ВКадре»

Туляков приглашают принять участие в фотоконкурсе «ВКадре»

Победитель получит приз.

Молодежный многопрофильный центр «Родина» объявил о старте фотоконкурса «ВКадре». В нем могут поучаствовать туляки в возрасте от 14 до 30 лет.

Номинации следующие:

  • город,
  • настроение,
  • люди,
  • приз зрительских симпатий.

Конкурсная работа — это авторская фотография с кратким описанием и указанием названия работы. Материал отправляйте не позднее 9 июля на почту mmc-rodina@tularegion.org.

Отметим, что в жюри будет фотограф Myslo Алексей Пирязев. Самая лучшая, по его мнению, работа будет отмечена специальным призом от нашей редакции.

С положением о конкурсе можно ознакомиться в группе «Родины» «ВКонтакте».

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 07:39 +1
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