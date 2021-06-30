Туляков приглашают принять участие в фотоконкурсе «ВКадре»
Победитель получит приз.
Молодежный многопрофильный центр «Родина» объявил о старте фотоконкурса «ВКадре». В нем могут поучаствовать туляки в возрасте от 14 до 30 лет.
Номинации следующие:
- город,
- настроение,
- люди,
- приз зрительских симпатий.
Конкурсная работа — это авторская фотография с кратким описанием и указанием названия работы. Материал отправляйте не позднее 9 июля на почту mmc-rodina@tularegion.org.
Отметим, что в жюри будет фотограф Myslo Алексей Пирязев. Самая лучшая, по его мнению, работа будет отмечена специальным призом от нашей редакции.
С положением о конкурсе можно ознакомиться в группе «Родины» «ВКонтакте».
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