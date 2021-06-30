На очные лекции в ТГПУ им. Л. Н. Толстого будут пускать только вакцинированных студентов?

Такая информация появилась в одном из тульских Telegram-каналов.

– Последняя инфа про вакцинацию в универах: в общежитие будут заселять только вакцинированных студентов, на любой вид производственной практики будут допущены только вакцинированные студенты, очное контактное обучение — также для вакцинированных студентов. С 25 августа начнут собирать сертификаты о пройденной вакцинации. Все, кто имеет медицинские противопоказания по вакцинации, должны предоставить соответствующие справки, — сообщает канал.

Myslo обратился за комментарием в вуз. Проректор по учебно-воспитательной работе ТГПУ им. Л. Н. Толстого Светлана Владимировна Краюшкина рассказала:

– Для Тульской области актуальной проблемой на сегодняшний день является необходимость остановить распространение новой коронавирусной инфекции. В случае неблагоприятного развития ситуации академическое сообщество обсудит меры, которые должны быть предприняты вузами, для того чтобы защитить здоровье преподавателей и студентов в следующем учебном году.

Среди обсуждаемых мер — гибридный формат проведения занятий, при котором допускаться на очные занятия будут вакцинированные студенты

либо имеющие справки о наличии антител или документы о противопоказаниях к прививке, а для остальных будут организованы онлайн-занятия. Также прорабатываются меры для создания эпидемиологически безопасной среды в студенческих общежитиях.

Также Светлана Владимировна отметила, что окончательное решение будет приниматься в соответствии с предписаниями органов исполнительной власти и рекомендациями Совета ректоров Тульской области.

– Еще раз обращаем внимание, что в настоящее время вакцинация остается самым действенным способом пресечь распространение коронавируса и формат обучения с 1 сентября будет во многом зависеть от степени коллективной иммунизации, — заявила проректор.