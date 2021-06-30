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На очные лекции в ТГПУ им. Л. Н. Толстого будут пускать только вакцинированных студентов?

На очные лекции в ТГПУ им. Л. Н. Толстого будут пускать только вакцинированных студентов?

Такая информация появилась в одном из тульских Telegram-каналов.

– Последняя инфа про вакцинацию в универах: в общежитие будут заселять только вакцинированных студентов, на любой вид производственной практики будут допущены только вакцинированные студенты, очное контактное обучение — также для вакцинированных студентов.
 
С 25 августа начнут собирать сертификаты о пройденной вакцинации. Все, кто имеет медицинские противопоказания по вакцинации, должны предоставить соответствующие справки, — сообщает канал.
 
Myslo обратился за комментарием в вуз. Проректор по учебно-воспитательной работе ТГПУ им. Л. Н. Толстого Светлана Владимировна Краюшкина рассказала:
 
– Для Тульской области актуальной проблемой на сегодняшний день является необходимость остановить распространение новой коронавирусной инфекции. В случае неблагоприятного развития ситуации академическое сообщество обсудит меры, которые должны быть предприняты вузами, для того чтобы защитить здоровье преподавателей и студентов в следующем учебном году.
 
Среди обсуждаемых мер — гибридный формат проведения занятий, при котором допускаться на очные занятия будут вакцинированные студенты
либо имеющие справки о наличии антител или документы о противопоказаниях к прививке, а для остальных будут организованы онлайн-занятия. Также прорабатываются меры для создания эпидемиологически безопасной среды в студенческих общежитиях.
 
Также Светлана Владимировна отметила, что окончательное решение будет приниматься в соответствии с предписаниями органов исполнительной власти и рекомендациями Совета ректоров Тульской области.
 
– Еще раз обращаем внимание, что в настоящее время вакцинация остается самым действенным способом пресечь распространение коронавируса и формат обучения с 1 сентября будет во многом зависеть от степени коллективной иммунизации, — заявила проректор.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:00 −1
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