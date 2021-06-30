новости
новости
Регистрация
В двух тульских больницах за деньги проводили «поддельную» вакцинацию

В двух тульских больницах за деньги проводили «поддельную» вакцинацию

Врачи за взятку внесли ложные сведения. Теперь медикам грозит уголовное дело.

29 июня в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Тульской области и ОЭБиПК УМВД России по городу Туле были выявлены факты совершения медицинским персоналом районных больниц Киреевска и Венёва противоправных деяний, связанных с внесением в официальные документы заведомо ложных сведений о прохождении гражданами вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

По предварительной информации, работники больниц за денежное вознаграждение вносили сведения в федеральный реестр лиц, прошедших вакцинацию, на основании которых гражданами были получены сертификаты о проведенной вакцинации без прохождения ими данной процедуры в медицинском учреждении.

В настоящее время по данным фактам проводится комплекс оперативных мероприятий по установлению обстоятельств незаконной деятельности медицинского персонала больниц. Собранные материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:19 +5
Другие статьи по темам
Событие
вакцинация от коронавируса
Место
КиреевскВеневТульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Во время матча Швеция – Украина фанат напал на уроженца Тулы
Во время матча Швеция – Украина фанат напал на уроженца Тулы
На очные лекции в ТГПУ им. Л. Н. Толстого будут пускать только вакцинированных студентов?
На очные лекции в ТГПУ им. Л. Н. Толстого будут пускать только вакцинированных студентов?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.