В двух тульских больницах за деньги проводили «поддельную» вакцинацию

29 июня в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Тульской области и ОЭБиПК УМВД России по городу Туле были выявлены факты совершения медицинским персоналом районных больниц Киреевска и Венёва противоправных деяний, связанных с внесением в официальные документы заведомо ложных сведений о прохождении гражданами вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

По предварительной информации, работники больниц за денежное вознаграждение вносили сведения в федеральный реестр лиц, прошедших вакцинацию, на основании которых гражданами были получены сертификаты о проведенной вакцинации без прохождения ими данной процедуры в медицинском учреждении.

В настоящее время по данным фактам проводится комплекс оперативных мероприятий по установлению обстоятельств незаконной деятельности медицинского персонала больниц. Собранные материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.