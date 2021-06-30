На ул. Болдина в Туле сбили 6-летнюю девочку на самокате

Накануне вечером на ул. Болдина в Туле произошло ДТП. 41-летняя женщина – водитель автомобиля Toyota Rav 4 сбила 6-летнюю девочку. В момент наезда легковушка выезжала с прилегающей территории, а ребенок катался по тротуару на самокате.

«В результате ДТП пострадала девочка, которая была отпущена после оказания медицинской помощи», — сообщает региональная Госавтоинспекция.