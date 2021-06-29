Диспансеризация поможет тулякам выявить онкологию на ранней стадии

Этой теме будет посвящен очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи».

В четверг, 1 июля, в 12.00 в официальной группе минздрава Тульской области «ВКонтакте» состоится прямой эфир из цикла «Отвечают врачи». Тема: «Диспансеризация как метод ранней диагностики онкозаболеваний».

На вопросы жителей будет отвечать главный внештатный специалист по медицинской профилактике Елена Гарина. Свои вопросы можно задать в личных сообщениях группы или в комментариях во время прямой трансляции.