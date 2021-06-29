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Две тулячки сбывали в Брянской области фальшивые деньги
Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Две тулячки сбывали в Брянской области фальшивые деньги

Стражи порядка изъяли у задержанных 30 банкнот на общую сумму 150 тысяч рублей.

Брянские полицейские вместе с коллегами из Тамбовской области задержали двух тулячек, уличенных в сбыте фальшивых денег. Они попытались расплатиться поддельной пятитысячной банкнотой в продуктовом магазине, но были задержаны. При обыске полицейские изъяли у злоумышленниц еще 29 фальшивок аналогичного номинала.

По версии следствия, женщины целенаправленно объезжали населенные пункты Брянской области, сбывая подделки при совершении мелких покупок в магазинах и аптеках. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег», им грозит до восьми лет лишения свободы.

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