В Туле пропал 73-летний пенсионер
Не исключено, что мужчина потерял память.
Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 73-летнего Валентина Бушманова, который накануне ушел из дома в Туле и не вернулся.
Приметы: рост 165 см, плотного телосложения, волосы седые средней длины, глаза карие. Одежда: черная куртка, темно-синие брюки, черные туфли. Возможно, мужчина потерял память.
Видели пропавшего? Звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 8 (920) 755-81-55 или 112.
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