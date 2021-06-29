В Туле пропал 73-летний пенсионер

Не исключено, что мужчина потерял память.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 73-летнего Валентина Бушманова, который накануне ушел из дома в Туле и не вернулся.

Приметы: рост 165 см, плотного телосложения, волосы седые средней длины, глаза карие. Одежда: черная куртка, темно-синие брюки, черные туфли. Возможно, мужчина потерял память.