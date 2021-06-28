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В Тульской области усилят дезинфекцию общественного транспорта
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Тульской области усилят дезинфекцию общественного транспорта

Этот вопрос обсуждался на оперативном совещании у губернатора Алексея Дюмина.

Замначальника ГУ МЧС по Тульской области Борис Шовкун сообщил, что для усиления во всех пожарно-спасательных гарнизонах созданы специальные группы, привлекаются дополнительные силы. Основные усилия направлены на дезинфекцию общественных пространств и социально значимых объектов. 

Алексей Дюмин поручил председателю комитета Тульской области по региональной безопасности Сергею Косову обратить особо внимание на дезинфекцию коммерческого и муниципального транспорта. К этой работе могут привлечь военнослужащих. 

Как сообщил замглавы МЧС региона, из-за жаркой погоды резко обострилась ситуация на водоемах – пляжи ежедневно посещают более 10 тысяч человек. В необорудованных для купания местах уже есть случаи гибели людей. Для обеспечения безопасности на воде МЧС планирует усилить патрулирование с привлечением органов местного самоуправления, ГИМС, полиции и добровольцев.

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сегодня, в 20:45 −11
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Тульская область
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