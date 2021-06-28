В Туле предпринимателей из ЦФО научат лидерству

Интенсив для владельцев и руководителей бизнеса «Предпринимательское лидерство в действии» стартовал 28 июня в творческом индустриальном кластере «Октава».

В рамках программы предприниматели смогут прокачать управленческие компетенции, перезагрузиться и получить обратную связь от экспертов и единомышленников, разработать индивидуальный план стратегического развития, завести новые полезные знакомства, посмотреть на свои задачи и проблемы под другим углом.

– Мы приветствуем на тульской земле лучших предпринимателей центра России, - обратился к бизнесменам Вячеслав Федорищев, первый замгубернатора Тульской области. – У вас будет возможность не только поучиться, но и посмотреть Тулу. И открыть для себя удивительный регион!

По словам Вячеслава Федорищева, Тульская область в силу исторически сложившихся условий никогда не была регионом с высокой концентрацией малого бизнеса. Это старейший промышленный регион с большим уровнем валового регионального продукта, первый в стране по доле ВРП в промышленности. И это сильно влияет – и качественно, и количественно – на развитие малого бизнеса в Тульской области. Но в этом есть и свои плюсы.

– Рядом с промышленными гигантами металлургии, оборонки и химической промышленности можно выстраивать мощные цепочки кооперации. Это новая жизнь малого бизнеса. И мы этим активно занимаемся, – подчеркнул Вячеслав Федорищев. – Наш губернатор Алексей Дюмин не раз давал поручения, чтобы крупные промышленники выстраивали в технологические цепочки предприятия МСП. Но для этого нужен собственно малый бизнес. Для вас – наше предложение: после учебы не уезжайте, переезжайте к нам, создавайте предприятия, перевозите свои семьи. Тульская область вас всегда ждет! – предложил Вячеслав Федорищев предпринимателям.

Он поблагодарил Александра Исаевича, генерального директора

АО «Корпорация «МСП», оказавшего большую помощь региону в развитии и поддержке малого бизнеса.

– В этом и есть наша задача – помогать предпринимателям в регионах. Мы провели опрос среди предпринимателей, выяснили, что от нас ждут. И одно из основных направлений оказалось образование. Мы поменяли стратегию корпорации и сфокусировались именно на этом. К концу лета будет готова большая онлайн образовательная программа для предпринимателей с наставничеством. А сегодня в Туле у нас необычная интенсив-сессия с участием специально приглашенных иностранных экономистов, – заявил Александр Исаевич.

По его словам корпорация будет развивать и другие направления – финансовую поддержку, помощь стартапам и уже действующим бизнесам в регуляторной сфере.

– Мы проводили опрос и выяснили, что у предпринимателей и бизнесменов есть большой запрос на качественное практикоориентированное образование. Вот такое образование сегодня здесь мы и реализуем, – пояснил Вячеслав Романов, министр промышленности и торговли Тульской области. – Мы все время ищем новые подходы и надеемся, что новая программа Корпорации МСП будет востребована.

По словам Вячеслава Романова, на интенсив приехали 40 руководителей из регионов ЦФО, в том числе Москвы, Московской области, Твери, Рязани. Треть из обучающихся – туляки. В основном участники интенсива представляют производственный и промышленный бизнес, а в целом представлены 21 сферы деятельности.

– Туляки были очень активны в заявочной кампании, объявленной Корпорацией МСП, – более 100 заявок поступило из нашего региона, - пояснил Вячеслав Романов. – 2-дневный интенсив Корпорации МСП в Туле – пилотный проект, ее еще нигде не обкатывали. Владельцы бизнеса и менеджеры высшего звена будут работать над персональным ростом на тренингах по личной эффективности, проработают персональные запросы в ходе работы в группах на мастермайнд-сессии и интеллектуальном командном бизнес-квизе, научатся выстраивать эффективную коммуникацию с представителями государственных органов на GR-мастер-классе.

Анастасия Ульман – Я приехала сюда из Калуги. У меня гостиничный бизнес – «Рокет-хостел», в этом году ему уже пять лет. Я сама пользовалась хостелами, сейчас это быстро развивающееся направление – люди хотят сэкономить, путешествуя. Поэтому я учусь вести свою команду к победам, создавать лучший бизнес в сфере гостеприимства. Ведь то, что очевидно и понятно мне, не всегда также понятно моим подчиненным. Хочу, чтобы они были со мной на одной волне, хочу вдохновлять их, – говорит Анастасия Ульман.

По словам Анастасии, она узнала о обучающей программе из телеграмм-канала Корпорации МСП, оформила заявку, написала краткое резюме о себе и своем бизнесе. И в результате отбора вошла в число участников интенсива.