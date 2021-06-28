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В Суворовском районе «Лада» опрокинулась в кювет: пострадали мать и ребёнок
Фото: Тульская Госавтоинспекция

В Суворовском районе «Лада» опрокинулась в кювет: пострадали мать и ребёнок

Мальчик не был пристёгнут ремнём безопасности, в машине не было детских удерживающих устройств.

На 34-м километре автодороги «Голодское – Суворов – Одоев» 30-летняя женщина на Lada X-Ray не справилась с управлением – легковушка съехала с дороги и опрокинулась. Авария произошла 24 июня в 21.30.

В ДТП пострадала женщина-водитель и мальчик 2012 года рождения, они получили травмы и были госпитализированы. В региональной Госавтоинспекции уточнили, что в момент происшествия ребёнок находился на заднем сидении автомобиля и не был пристёгнут ремнём безопасности.

УГИБДД УМВД России по Тульской области напоминает: за нарушение правил перевозки детей предусмотрен штраф на сумму 3000 рублей.

 

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