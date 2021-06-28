Тульский регион расширяет сотрудничество с Корпорацией МСП

28 июня губернатор Алексей Дюмин и генеральный директор АО «Корпорация МСП» Александр Исаевич подписали соглашение о расширении сотрудничества по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП) и самозанятых граждан.

Губернатор отметил, что Тульская область тесно взаимодействует с Корпорацией МСП с 2016 года. Совместно реализуется большая линейка мер поддержки бизнеса. Это гарантийная и финансовая поддержка, льготный лизинг, расширение доступа к закупкам у крупнейших заказчиков. В индивидуальном порядке сопровождаются инвестиционные проекты тульских предпринимателей. В рамках Национальной гарантийной системы бизнес получил поддержку на сумму порядка 6 млрд рублей. Компании заключили более 15 тысяч договоров с крупнейшими заказчиками на общую сумму 106 млрд рублей. Более 1400 человек прошли обучение по партнерским программам Корпорации.

Алексей Дюмин подчеркнул, что сейчас формируется новая Программа социально-экономического развития региона до 2026 года. Значимую роль в ней играет развитие малого и среднего предпринимательства. Поддержка самозанятых, производственных и IT-компаний, расширение образовательных программ, цифровизация услуг станут одними из определяющих направлений развития бизнеса в среднесрочной перспективе. Эти задачи планируется решать в тесном взаимодействии с Корпорацией МСП.

– Мы уверены, что сотрудничество позволит нам увеличить число получателей поддержки, создать более комфортные условия для развития малого и среднего бизнеса в регионе, — сказал Алексей Дюмин.

Александр Исаевич отметил, что к существующей финансовой и гарантийной поддержке в рамках новой стратегии Корпорации МСП добавляются новые альтернативные механизмы: краудфинансирование и факторинг.

Продолжится работа и по расширению рынков сбыта в рамках обеспечения доступа к закупкам крупнейших заказчиков, встраиванию в производственные цепочки, а также вхождению в сети ретейлеров. Новым направлением станет выявление экспортного потенциала и выращивание малых и средних компаний до готовности выхода на внешние рынки.

– В нашей новой стратегии предприниматели и регионы — главные бенефициары. Мы ставим перед собой цели по увеличению охвата предпринимателей мерами поддержки. Наша задача – чтобы как можно большее число предпринимателей получили нашу помощь. Это касается как финансовых, так и нефинансовых мер, — сказал Александр Исаевич.