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В Узловой штормовой ветер повалил деревья, столбы и сорвал крыши с домов
Фото и видео из группы ВКонтакте "Узловая Не слухи".

В Узловой штормовой ветер повалил деревья, столбы и сорвал крыши с домов

Без света и воды остались несколько улиц.

Накануне в Узловой бушевала непогода. Из-за сильной грозы и штормового ветра в городе оказались повалены деревья, столбы, сорваны крыши с домов.

Как сообщила администрация МО Узловский район, из-за обрыва линии электропередачи был обесточен Новолюбовский водозабор, два микрорайона остались без воды. На нескольких улицах города не было электроэнергии.

Узловчане поделились фото и видео последствий непогоды в соцсетях:

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Непогода в Узловой, Фото: 1
Непогода в Узловой, Фото: 2
Непогода в Узловой, Фото: 3
Непогода в Узловой, Фото: 4
Непогода в Узловой, Фото: 5
Непогода в Узловой, Фото: 6
Непогода в Узловой, Фото: 7
Непогода в Узловой, Фото: 8
Непогода в Узловой, Фото: 9
Непогода в Узловой, Фото: 10
Непогода в Узловой, Фото: 11
Непогода в Узловой, Фото: 12
показать все фотографии

С последствиями урагана боролись сотрудники МЧС России по Тульской области.

- В целях ликвидации последствий прохождений неблагоприятных метеоявлений к месту происшествия незамедлительно были направлены силы МЧС и РСЧС. Общее количество привлеченных сил и средств составило 17 человек и 6 единиц техники, в том числе от МЧС 11 человек и 4 единицы техники. Была организована работа по распиловке и уборке поваленных деревьев силами МЧС России и администрации муниципального образования.

Аварийно-восстановительные работы завершены. Пострадавших нет, ограничений транспортного сообщения не зафиксировано, энергоснабжение восстановлено, — сообщили в ведомстве.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:58 +3
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