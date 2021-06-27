В Узловой штормовой ветер повалил деревья, столбы и сорвал крыши с домов

Фото и видео из группы ВКонтакте "Узловая Не слухи".

Без света и воды остались несколько улиц.

Накануне в Узловой бушевала непогода. Из-за сильной грозы и штормового ветра в городе оказались повалены деревья, столбы, сорваны крыши с домов.

Как сообщила администрация МО Узловский район, из-за обрыва линии электропередачи был обесточен Новолюбовский водозабор, два микрорайона остались без воды. На нескольких улицах города не было электроэнергии.

Узловчане поделились фото и видео последствий непогоды в соцсетях:

С последствиями урагана боролись сотрудники МЧС России по Тульской области.

- В целях ликвидации последствий прохождений неблагоприятных метеоявлений к месту происшествия незамедлительно были направлены силы МЧС и РСЧС. Общее количество привлеченных сил и средств составило 17 человек и 6 единиц техники, в том числе от МЧС 11 человек и 4 единицы техники. Была организована работа по распиловке и уборке поваленных деревьев силами МЧС России и администрации муниципального образования.

Аварийно-восстановительные работы завершены. Пострадавших нет, ограничений транспортного сообщения не зафиксировано, энергоснабжение восстановлено, — сообщили в ведомстве.