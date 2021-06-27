Фото из архива Myslo.
В Тульской области за сутки 147 случаев коронавируса и семь смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки подтвердились 147 случаев коронавируса, 58 человек выздоровели, семь скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 42 308 жителей региона, 39 121 вылечился, 2196 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
вчера, в 11:24, 140 2613 -4
25 июня, в 16:29, 33 2797 -7
25 июня, в 14:50, 50 2792 -9
25 июня, в 13:59, 120 8183 -11
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