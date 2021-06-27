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В Тульской области за сутки 147 случаев коронавируса и семь смертей
Фото из архива Myslo.

В Тульской области за сутки 147 случаев коронавируса и семь смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердились 147 случаев коронавируса, 58 человек выздоровели, семь скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 42 308 жителей региона, 39 121 вылечился, 2196 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:21 −8
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