В Тульской области за сутки 147 случаев коронавируса и семь смертей

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердились 147 случаев коронавируса, 58 человек выздоровели, семь скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 42 308 жителей региона, 39 121 вылечился, 2196 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая: