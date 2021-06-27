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Зрители увидят спектакль Тульского академического театра драмы в прямом эфире
Фото из архива Myslo.

Зрители увидят спектакль Тульского академического театра драмы в прямом эфире

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Сегодня, 27 июня, в 18.30 зрители со всей России смогут посмотреть спектакль Тульского академического театра драмы «Грех» в прямой трансляции на информационном ресурсе Культура. РФ.

Спектакль поставлен по мотивам повести «Дьявол» Л. Н. Толстого. История писателем не придуманная, а реально случившаяся в жизни тульского судебного следователя, до отчаяния полюбившего крестьянку Степаниду.

Повесть Толстого стала поводом для совершенно оригинального спектакля театра, созданного известным российским театральным режиссером Геннадием Тростянецким. Режиссер совместно с Олегом Богаевым, одним из ведущих российских драматургов, сочинили специально для тульского театра пьесу, в которой расширили темы повести, ввели новых персонажей.

В центре событий — история молодого человека, только что закончившего университет, начинающего путь с больших надежд, на которого внезапно обрушивается непреодолимая страсть. В судьбе Евгения Иртенева сошлись воедино любимое дело, семья, жена Лиза, крестьянка Степанида. События завертелись, будто в колесе обозрения, внезапно потерявшем управление. В герое просыпается невиданная энергия… разрушения или созидания?

Посмотреть спектакль можно по ссылке.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:26 +1
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