Зрители увидят спектакль Тульского академического театра драмы в прямом эфире
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Сегодня, 27 июня, в 18.30 зрители со всей России смогут посмотреть спектакль Тульского академического театра драмы «Грех» в прямой трансляции на информационном ресурсе Культура. РФ.
Спектакль поставлен по мотивам повести «Дьявол»
Повесть Толстого стала поводом для совершенно оригинального спектакля театра, созданного известным российским театральным режиссером Геннадием Тростянецким. Режиссер совместно с Олегом Богаевым, одним из ведущих российских драматургов, сочинили специально для тульского театра пьесу, в которой расширили темы повести, ввели новых персонажей.
В центре событий — история молодого человека, только что закончившего университет, начинающего путь с больших надежд, на которого внезапно обрушивается непреодолимая страсть. В судьбе Евгения Иртенева сошлись воедино любимое дело, семья, жена Лиза, крестьянка Степанида. События завертелись, будто в колесе обозрения, внезапно потерявшем управление. В герое просыпается невиданная энергия… разрушения или созидания?
Посмотреть спектакль можно по ссылке.