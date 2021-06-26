Первые тульские суворовцы об учебе, спрятанных телефонах и планах на будущее

26 июня в ТулСВУ вручили аттестаты первым выпускникам. Мы расспросили суворовцев и их родителей о мечтах, решении посвятить жизнь службе и пяти годах, отданных училищу.

Валерий Еременко, Москва:

- В шестом классе я поступил в Московский кадетский корпус. 7 ноября 2016 года попал на парад на Красной площади, там прошли суворовцы. Я восхищался: они были более обучены, строевая у них была сильнее, как будто, это другая каста. Когда в Туле открылось суворовское училище, решил попробовать. 10 мая 2017 года я был в списках на зачисление.

Было сложно. Здесь все серьезнее, чем в школе. Всегда говорил себе, что в обычной школе у меня была бы золотая медаль. Главное, чем ТулСВУ отличается от школы: здесь учат учиться. Никаких телефонов, мам и пап, надеяться можно только на себя.

Кстати, телефоны с выходом в интернет тут вообще запрещены. У нас были обычные, по которым можно звонить два часа в день в свободное время. Без стандартных развлечений молодежи, в том числе соцсетей, было непросто. Однажды у меня даже был второй подпольный телефон, уж очень хотелось пообщаться, но в итоге меня спалили (смеется).

Мой главный совет всем, кто поступает: сразу покажите себя.

Нужно сразу осознать, что ты теперь самостоятельный человек и с каждым днем это будет проявляться все сильнее.

Сегодняшний выпускной для меня - только начало. Я планирую поступать в Академию ФСО России в Орле.

Татьяна Еременко, мама Валерия:

- Горжусь своим ребенком. В нашей семье папа - полковник запаса, так что решение сына стать военным для меня не было удивлением. Несмотря на это, отпустить было сложно, я приезжала каждую субботу. Спасало то, что знала, в какие руки доверяю сына.

Офицеры сделали все для того, чтобы мальчишки стали настоящими мужчинами. Спасибо им за это!

Иван Кирпилев, Республика Калмыкия:

- С детства хотел стать военным и поступить именно в суворовское училище воздушно-десантной направленности. Как только узнал, что в Туле открывается именно такое, решил попробовать. Воплотить мечту в жизнь оказалось не так уж и сложно!

У меня всю жизнь правильные примеры перед глазами: отец, дед и прадед - все военные. Мне нравился их настоящий мужской характер. И в стенах суворовского училища, я тоже обрел такой. Здесь все сильно отличается от обычной школы, мы не просто сдаем ЕГЭ и идем работать на гражданку, а стремимся стать офицерами. У нас есть конкретная цель. Мы сосредоточены на ее достижении, поэтому в училище становимся выше, чем наши сверстники в школах.

Недостаток развлечений - прогулок и интернета, компенсируется тем, что мы взрослеем.

Сейчас в планах поступить в высшее учебное заведение министерства обороны РФ и служить Родине. Думаю, у меня все получится!

Константин Кирпилев, папа Ивана:

- Несмотря на то, что мы живем далеко, история нашей семьи тесно связана с Тулой. Мой дед служил в этом городе во время войны, отец проходил срочную службу в 51-м тульском полку. Я сам окончил Тульское военное училище, служил в 119-м парашютно-десантном полку. Сыновья - уже четвертое поколение мужчин в нашей семье, которые приняли решение отдать жизнь службе. Старший сегодня получил аттестат, а младший окончил первый курс ТулСВУ.

Я с детства старался прививать им любовь к Родине, хотел, чтобы они выросли настоящими мужчинами. И лучшая школа для этого - суворовское училище. Мой старший сын изменился. Он стал самостоятельным, научился взвешивать свои поступки, анализирует свои действия и понимает, что такое «хорошо», и что такое «плохо». Горжусь!

Мария Кирпилева, мама Ивана:

- Два моих сына учатся в суворовском. Честно скажу, сначала была к этому не готова. Иван впервые сказал, что хочет учиться в СВУ еще в пятом классе. Он уже тогда занимался в поисковых отрядах, поэтому ему это решение далось легко. А мне было сложно отпустить сына из дома. Но когда он поступил и впервые позвонил со словами: «Мам, у меня все хорошо», я успокоилась. Сейчас я смотрю на сына, и на глазах слезы радости и гордости.

Владимир Шевеленков, Москва:

- В моей школе до поступления в училище был кадетский класс. Когда я решил поступить туда, мама предложила суворовское училище в Туле. Я долго раздумывал, не хотел уезжать далеко от дома, но все-таки решился. Эти пять лет были непростыми, но мы справились! Это моя первая победа.

Мы почти не были дома, изредка на увольнениях и на каникулах. Суворовское училище стало для нас вторым домом. Чувствую, что я изменился: стал ответственным, серьезным, подтянулся физически. Собираюсь поступать в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. Надеюсь, все получится, главное - удача и терпение. Этого я хочу пожелать и будущим первокурсникам.

Татьяна Комисарчук, мама Владимира:

- Отпускать было тяжело, но я понимала, что сын будет моей поддержкой и опорой в будущем. Все получилось! Сын - моя гордость. Он стал настолько взрослым и самостоятельным, что я могу не переживать не только за него, но и за себя рядом с ним. Я счастлива.

Андрей Черкасов, Тула:

- Учиться было тяжело, но на протяжении пяти лет, нам помогали наши преподаватели и офицеры. Теперь поеду учиться в Рязань в военное училище. Это было моей целью с детства, всегда хотел защищать Родину. Вдохновился примером героев нашей страны, ветеранов.

Самым сложным в учебе было покинуть родной дом, а теперь спустя пять лет, жалко уходить навсегда из ТулСВУ.

Мы здесь очень сдружились, стали одной командой, думаю, что эта связь навсегда останется с нами.

Не жалею, что приходилось лишаться развлечений, которых было много у наших сверстников. Я сделал свой выбор, он был осознанным и я ни разу не пожалел.

Ольга Черкасова, мама Андрей:

- Сын впервые заговорил о том, что хочет стать военным, когда суворовского училища в Туле еще не было. Он был во втором классе, хотел пойти учиться в кадетский корпус в Первомайском. Но мы его не пустили. Когда стали строить училище, мы сразу сказали, что это для него. Совпал даже год первого набора!

Разлука была непростой, но мы его поддерживали. И сейчас очень гордимся. В нашей семье нет военных, но все родственники сказали: «Андрей, дерзай!». Мальчишки, получившие сегодня аттестаты, молодцы, они выдержали большой испытание, стали взрослыми и дисциплинированными. Они пока еще не осознают это в полной мере, но родителей эмоции переполняют.

Напомним, 26 июня в Тульском суворовском военном училище прошёл первый выпускной. В этот день аттестаты получили 63 суворовца. Шесть из них удостоены медали «За особые успехи в учебе».

Поздравить ребят приехали министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.