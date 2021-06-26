В Тульской области из-за COVID-19 отменен фестиваль «Сказки деда Филимона»

Однако, интерактивная программа фестиваля состоится – на онлайн и офлайн площадках.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и мерами по противодействию распространения коронавируса COVID-19, Оргкомитетом Фестиваля принято решение об отмене проведения Пятого межрегионального одоевского фестиваля гончарного искусства и глиняной игрушки «Сказки деда Филимона». Об этом сегодня Myslo сообщили организаторы мероприятия.

Мы благодарим всех мастеров, партнеров Фестиваля за поддержку и понимание!

Однако, интерактивная программа Фестиваля: конкурс глиняной игрушки, гончарных изделий и керамики по мотивам народных сказок «По щучьему велению, по моему хотению…», второй межрегиональный конкурс творческих работ «Текстильный дизайн. Знаки традиции», выставка живописных работ и почтовых открыток «В Одоев за вдохновением!», выполненных по мотивам традиционной глиняной филимоновской игрушки и достопримечательностям Одоевского края пройдут на онлайн и офлайн площадках музея Филимоновская игрушка и Кружевная сказка. О чем будет объявлено дополнительно. Следите за нашими публикациями.