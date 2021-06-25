В Туле и области камеры видеофиксации ПДД перенесли на новые места: карта

Фото из архива Myslo.

Рассказываем, где они расположены.

На дорогах Тульской области установлены 183 стационарные камеры автоматической фиксации нарушений ПДД, из них 58 расположены в Туле. Также в регионе за соблюдением скоростного режима «следят» 40 треног.

Как рассказали Myslo в региональном министерстве транспорта, в рамках нацпроекта БКД в Тульской области продолжают реализовываться мероприятия для безопасности дорожного движения.

Для профилактики ДТП и снижения тяжести их последствий в 2021 году комплексы фотовидеофиксации переместили на новые участки.

Конкретно в Туле комплексы установили по следующим адресам:

Щекинское шоссе, д.9;

ул. Октябрьская, д.95;

Павшинский мост, д.2-а;

ул. Кутузова, д. 43Б/1;

ул. Пролетарская, д.24;

Одоевское шоссе, д. 85;

ул. Металлургов, д. 92;

ул. Октябрьская, д.38;

ул. Кирова, д.162-а;

ул. Пржевальского, д.11;

Демидовская плотина, д. 8-а;

ул. Тимирязева, д. 101 корп. 1;

ул. Рязанская, д.34;

ул. Оборонная, д.30;

проезд Энергетиков, д.5;

Щегловская Засека д. 31 корп. 3;

пересечение ул. Кауля — ул. Будённого;

пересечение ул. Тимирязева — ул. Кауля;

ул. Шоссейная, д.15;

ул. Чмутова, д.168-а;

ул. Металлургов, д.27;

Епифанское шоссе, д.38;

Алексинское шоссе, д.34-а;

ул. М. Горького, д. 17.

В 2021 году в областном центре планируют установить еще пять камер:

Новомосковское шоссе, д. 50;

пересечение пр-та Ленина — ул. Советская;

пересечение пр-та Ленина — ул. Л. Толстого;

пересечение ул. Октябрьская — ул. М. Горького;

пересечение ул. Оборонная — ул. Некрасова.

Эти комплексы будут осуществлять фиксацию нарушений скоростного режима, выезда на встречную полосу, проезда на запрещенный сигнал светофора, заезда за стоп-линию, нарушений требований дорожных знаков и дорожной разметки.

Публикуем карту всех камер на дорогах Тульской области:

Или смотрите на сайте «Открытые данные»:

Не забывайте, что лучший способ избежать штрафов — не нарушать ПДД!