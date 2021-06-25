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В Туле и области камеры видеофиксации ПДД перенесли на новые места: карта
Фото из архива Myslo.

В Туле и области камеры видеофиксации ПДД перенесли на новые места: карта

Рассказываем, где они расположены.

На дорогах Тульской области установлены 183 стационарные камеры автоматической фиксации нарушений ПДД, из них 58 расположены в Туле. Также в регионе за соблюдением скоростного режима «следят» 40 треног.

Как рассказали Myslo в региональном министерстве транспорта, в рамках нацпроекта БКД в Тульской области продолжают реализовываться мероприятия для безопасности дорожного движения. 
 
Для профилактики ДТП и снижения тяжести их последствий в 2021 году комплексы фотовидеофиксации переместили на новые участки.
 

Конкретно в Туле комплексы установили по следующим адресам:

  • Щекинское шоссе, д.9;
  • ул. Октябрьская, д.95;
  • Павшинский мост, д.2-а;
  • ул. Кутузова, д. 43Б/1;
  • ул. Пролетарская, д.24;
  • Одоевское шоссе, д. 85;
  • ул. Металлургов, д. 92;
  • ул. Октябрьская, д.38;
  • ул. Кирова, д.162-а;
  • ул. Пржевальского, д.11;
  • Демидовская плотина, д. 8-а;
  • ул. Тимирязева, д. 101 корп. 1;
  • ул. Рязанская, д.34;
  • ул. Оборонная, д.30;
  • проезд Энергетиков, д.5;
  • Щегловская Засека д. 31 корп. 3;
  • пересечение ул. Кауля — ул. Будённого;
  • пересечение ул. Тимирязева — ул. Кауля;
  • ул. Шоссейная, д.15;
  • ул. Чмутова, д.168-а;
  • ул. Металлургов, д.27;
  • Епифанское шоссе, д.38;
  • Алексинское шоссе, д.34-а;
  • ул. М. Горького, д. 17.

В 2021 году в областном центре планируют установить еще пять камер:

  • Новомосковское шоссе, д. 50;
  • пересечение пр-та Ленина — ул. Советская;
  • пересечение пр-та Ленина — ул. Л. Толстого;
  • пересечение ул. Октябрьская — ул. М. Горького;
  • пересечение ул. Оборонная — ул. Некрасова.

Эти комплексы будут осуществлять фиксацию нарушений скоростного режима, выезда на встречную полосу, проезда на запрещенный сигнал светофора, заезда за стоп-линию, нарушений требований дорожных знаков и дорожной разметки.

Публикуем карту всех камер на дорогах Тульской области:

Или смотрите на сайте «Открытые данные»:

Не забывайте, что лучший способ избежать штрафов — не нарушать ПДД!

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:48 +6
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