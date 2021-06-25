В Туле и области камеры видеофиксации ПДД перенесли на новые места: карта
Рассказываем, где они расположены.
На дорогах Тульской области установлены 183 стационарные камеры автоматической фиксации нарушений ПДД, из них 58 расположены в Туле. Также в регионе за соблюдением скоростного режима «следят» 40 треног.
Конкретно в Туле комплексы установили по следующим адресам:
- Щекинское шоссе, д.9;
- ул. Октябрьская, д.95;
- Павшинский мост, д.2-а;
- ул. Кутузова, д. 43Б/1;
- ул. Пролетарская, д.24;
- Одоевское шоссе, д. 85;
- ул. Металлургов, д. 92;
- ул. Октябрьская, д.38;
- ул. Кирова, д.162-а;
- ул. Пржевальского, д.11;
- Демидовская плотина, д. 8-а;
- ул. Тимирязева, д. 101 корп. 1;
- ул. Рязанская, д.34;
- ул. Оборонная, д.30;
- проезд Энергетиков, д.5;
- Щегловская Засека д. 31 корп. 3;
- пересечение ул. Кауля — ул. Будённого;
- пересечение ул. Тимирязева — ул. Кауля;
- ул. Шоссейная, д.15;
- ул. Чмутова, д.168-а;
- ул. Металлургов, д.27;
- Епифанское шоссе, д.38;
- Алексинское шоссе, д.34-а;
- ул. М. Горького, д. 17.
В 2021 году в областном центре планируют установить еще пять камер:
- Новомосковское шоссе, д. 50;
- пересечение пр-та Ленина — ул. Советская;
- пересечение пр-та Ленина — ул. Л. Толстого;
- пересечение ул. Октябрьская — ул. М. Горького;
- пересечение ул. Оборонная — ул. Некрасова.
Эти комплексы будут осуществлять фиксацию нарушений скоростного режима, выезда на встречную полосу, проезда на запрещенный сигнал светофора, заезда за стоп-линию, нарушений требований дорожных знаков и дорожной разметки.
Публикуем карту всех камер на дорогах Тульской области:
Или смотрите на сайте «Открытые данные»:
Не забывайте, что лучший способ избежать штрафов — не нарушать ПДД!