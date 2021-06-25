Два трупа в машине под Тулой: подозреваемого арестовали на два месяца

Как сообщает корреспондент Myslo из зала Ленинского районного суда, подозреваемого в двойном убийстве арестовали на два месяца — до 24 августа.

Напомним, 24 июня в поселке Иншинский под Тулой сотрудники ДПС остановили автомобиль, в салоне которого обнаружили тела двух мужчин с признаками насильственной смерти.

По факту двойного убийства следователи СК РФ возбудили уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержан ранее не судимый 44-летний житель поселка Ленинский Сергей А.

По версии следствия, 23 июня, около 23.00 на территории фермерского хозяйства, используемого подозреваемым как склад, мужчина, являющийся бизнесменом, нанес несколько ударов деревянным бруском по голове потерпевшим, 38-летнему Алексею Г. и 60-летнему Николаю Г., которые забрались туда для совершения кражи. После этого подозреваемый связал мужчин, которые позже скончались на месте происшествия.

Решив скрыть следы преступления и избавиться от тел, мужчина обернул трупы одеялом и погрузил их в машину, после чего выдвинулся в сторону поселка Иншинский, где и был остановлен сотрудниками ДПС.

По информации Myslo, на территории у склада был обнаружен сгоревший автомобиль потерпевших. Кроме этого, их смерть наступила более суток назад.