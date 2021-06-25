новости
новости
Регистрация
Два трупа в машине под Тулой: подозреваемого арестовали на два месяца

Два трупа в машине под Тулой: подозреваемого арестовали на два месяца

Мужчина отказывается давать показания, ссылаясь на 51-ю статью Конституции.

Как сообщает корреспондент Myslo из зала Ленинского районного суда, подозреваемого в двойном убийстве арестовали на два месяца — до 24 августа.

Напомним, 24 июня в поселке Иншинский под Тулой сотрудники ДПС остановили автомобиль, в салоне которого обнаружили тела двух мужчин с признаками насильственной смерти.

По факту двойного убийства следователи СК РФ возбудили уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержан ранее не судимый 44-летний житель поселка Ленинский Сергей А.

По версии следствия, 23 июня, около 23.00 на территории фермерского хозяйства, используемого подозреваемым как склад, мужчина, являющийся бизнесменом, нанес несколько ударов деревянным бруском по голове потерпевшим, 38-летнему Алексею Г. и 60-летнему Николаю Г., которые забрались туда для совершения кражи. После этого подозреваемый связал мужчин, которые позже скончались на месте происшествия.

Решив скрыть следы преступления и избавиться от тел, мужчина обернул трупы одеялом и погрузил их в машину, после чего выдвинулся в сторону поселка Иншинский, где и был остановлен сотрудниками ДПС.

Галерея
В Туле сотрудники ДПС остановили внедорожник, в котором обнаружила тела двух мужчин, Фото: 1
В Туле сотрудники ДПС остановили внедорожник, в котором обнаружила тела двух мужчин, Фото: 2
В Туле сотрудники ДПС остановили внедорожник, в котором обнаружила тела двух мужчин, Фото: 3
В Туле сотрудники ДПС остановили внедорожник, в котором обнаружила тела двух мужчин, Фото: 4
В Туле сотрудники ДПС остановили внедорожник, в котором обнаружила тела двух мужчин, Фото: 5
В Туле сотрудники ДПС остановили внедорожник, в котором обнаружила тела двух мужчин, Фото: 6
В Туле сотрудники ДПС остановили внедорожник, в котором обнаружила тела двух мужчин, Фото: 7
В Туле сотрудники ДПС остановили внедорожник, в котором обнаружила тела двух мужчин, Фото: 8
показать все фотографии

По информации Myslo, на территории у склада был обнаружен сгоревший автомобиль потерпевших. Кроме этого, их смерть наступила более суток назад.

По нашей информации, погибшие жили в поселке Рассвет, официально не были трудоустроены и получали пособие по инвалидности. Известно, что какое-то время они работали водителями. У Алексея Г. не так давно родился ребенок.

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

 

Сюжет: Два трупа в машине
Два трупа в машине под Тулой: подозреваемый отказывается давать показания
Дежурная часть
Два трупа в машине под Тулой: подозреваемый отказывается давать показания
вчера, в 14:40, 154 14469 8
В Туле сотрудники ДПС остановили внедорожник, в котором обнаружили тела двух мужчин: видео
Дежурная часть
В Туле сотрудники ДПС остановили внедорожник, в котором обнаружили тела двух мужчин: видео
вчера, в 07:25, 225 20895 13
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 17:05 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
арестдва трупа в машине
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Правительство Тульской области перечислило деньги организаторам «Дикой Мяты»
Правительство Тульской области перечислило деньги организаторам «Дикой Мяты»
В Туле и области камеры видеофиксации ПДД перенесли на новые места: карта
В Туле и области камеры видеофиксации ПДД перенесли на новые места: карта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.