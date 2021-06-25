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Минобороны развернет полевой коронавирусный госпиталь в Тульской области
Фото Минобороны РФ.

Минобороны развернет полевой коронавирусный госпиталь в Тульской области

Военные медики совершают марш на штатной технике протяженностью более 300 километров из подмосковного Алабино.

Минобороны России развернет полевой многопрофильный мобильный госпиталь в Тульской области для оказания помощи в лечении больных COVID-19.

В соответствии с решением Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу по обращению губернатора Тульской области в регион перебрасывается полевой мобильный многопрофильный госпиталь Западного военного округа (ЗВО) для оказания помощи в лечении больных новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

К выполнению задачи привлечены специалисты полевого мобильного многопрофильного госпиталя Западного военного округа на 100 койко-мест, дислоцированного в Московской области.

В настоящее время военные медики совершают марш на штатной технике протяженностью более 300 километров из подмосковного Алабино в город Тула.

В составе медицинского подразделения ЗВО — 133 медицинских работника, врачи-инфекционисты, реаниматологи и 34 единицы специальной военной техники с самым современным медицинским оборудованием: аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, аппаратами УЗИ и рентгенографии, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией.

Как сообщается на сайте Минобороны, по завершению марша полевой мобильный многопрофильный госпиталь ЗВО будет в кратчайшие сроки развернут в назначенном районе Тульской области. Военные медики незамедлительно приступят к приему и оказанию медицинской помощи населению.

Сюжет: Коронавирус
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