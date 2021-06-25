Начато серийное производство разработанного в Туле подводного автомата

Фото: rostec.ru.

Из этого оружия можно стрелять и на суше, и в воде.

Госкорпорация «Ростех» запустила серийное производство новейшего автомата-амфибии АДС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия Александра Старостина.

По словам главы ЦКИБ СОО, с учетом полученных после опытной эксплуатации отзывов в оружие внесли изменения, направленные на повышение удобства его эксплуатации.

Специальный компоновочный принцип АДС обеспечивает меньшую длину автомата, лучшую балансировку и исключает необходимость раскладывания-складывания приклада.

Для автомата используют обычные и специальные патроны 5,45×39 мм, которые находятся в стандартном магазине от АК-74. Кроме того, есть 40-мм подствольный гранатомет. Планка Пикатинни позволяет применять разные типы прицелов. Также может использоваться прибор для бесшумной стрельбы.

Предполагается, что АДС заменит подводный специальный автомат АПС, который был разработан в конце 1970-х годов.