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Начато серийное производство разработанного в Туле подводного автомата
Фото: rostec.ru.

Начато серийное производство разработанного в Туле подводного автомата

Из этого оружия можно стрелять и на суше, и в воде.

Госкорпорация «Ростех» запустила серийное производство новейшего автомата-амфибии АДС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия Александра Старостина.
 
По словам главы ЦКИБ СОО, с учетом полученных после опытной эксплуатации отзывов в оружие внесли изменения, направленные на повышение удобства его эксплуатации.
 
Специальный компоновочный принцип АДС обеспечивает меньшую длину автомата, лучшую балансировку и исключает необходимость раскладывания-складывания приклада.
 
Для автомата используют обычные и специальные патроны 5,45×39 мм, которые находятся в стандартном магазине от АК-74. Кроме того, есть 40-мм подствольный гранатомет. Планка Пикатинни позволяет применять разные типы прицелов. Также может использоваться прибор для бесшумной стрельбы.
 
Предполагается, что АДС заменит подводный специальный автомат АПС, который был разработан в конце 1970-х годов.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:45 +4
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