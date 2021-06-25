Фото: rostec.ru.
Начато серийное производство разработанного в Туле подводного автомата
Из этого оружия можно стрелять и на суше, и в воде.
Госкорпорация «Ростех» запустила серийное производство новейшего автомата-амфибии АДС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия Александра Старостина.
По словам главы ЦКИБ СОО, с учетом полученных после опытной эксплуатации отзывов в оружие внесли изменения, направленные на повышение удобства его эксплуатации.
Специальный компоновочный принцип АДС обеспечивает меньшую длину автомата, лучшую балансировку и исключает необходимость раскладывания-складывания приклада.
Для автомата используют обычные и специальные патроны 5,45×39 мм, которые находятся в стандартном магазине от АК-74. Кроме того, есть 40-мм подствольный гранатомет. Планка Пикатинни позволяет применять разные типы прицелов. Также может использоваться прибор для бесшумной стрельбы.
Предполагается, что АДС заменит подводный специальный автомат АПС, который был разработан в конце 1970-х годов.
Другие статьи по темам
Событие
Место