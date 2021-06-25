Как туляки справляются с аномальной жарой: фоторепортаж

В регионе по-прежнему очень жарко.

По прогнозам синоптиков, жара в Туле уже побила рекорд 22-летней давности. Туляки ищут прохладу у воды — многие спасаются от аномального зноя… в фонтанах.

Смотрите большой фоторепортаж Myslo и делитесь лайфхаками, как пережить такую жару.

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