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Как туляки справляются с аномальной жарой: фоторепортаж

Как туляки справляются с аномальной жарой: фоторепортаж

В регионе по-прежнему очень жарко.

По прогнозам синоптиков, жара в Туле уже побила рекорд 22-летней давности. Туляки ищут прохладу у воды — многие спасаются от аномального зноя… в фонтанах.

Смотрите большой фоторепортаж Myslo и делитесь лайфхаками, как пережить такую жару.

Галерея
Аномальная жара в Туле, Фото: 1
Аномальная жара в Туле, Фото: 2
Аномальная жара в Туле, Фото: 3
Аномальная жара в Туле, Фото: 4
Аномальная жара в Туле, Фото: 5
Аномальная жара в Туле, Фото: 6
Аномальная жара в Туле, Фото: 7
Аномальная жара в Туле, Фото: 8
Аномальная жара в Туле, Фото: 9
Аномальная жара в Туле, Фото: 10
Аномальная жара в Туле, Фото: 11
Аномальная жара в Туле, Фото: 12
Аномальная жара в Туле, Фото: 13
Аномальная жара в Туле, Фото: 14
Аномальная жара в Туле, Фото: 15
Аномальная жара в Туле, Фото: 16
Аномальная жара в Туле, Фото: 17
Аномальная жара в Туле, Фото: 18
Аномальная жара в Туле, Фото: 19
Аномальная жара в Туле, Фото: 20
Аномальная жара в Туле, Фото: 21
Аномальная жара в Туле, Фото: 22
Аномальная жара в Туле, Фото: 23
Аномальная жара в Туле, Фото: 24
Аномальная жара в Туле, Фото: 25
Аномальная жара в Туле, Фото: 26
Аномальная жара в Туле, Фото: 27
Аномальная жара в Туле, Фото: 28
Аномальная жара в Туле, Фото: 29
Аномальная жара в Туле, Фото: 30
Аномальная жара в Туле, Фото: 31
Аномальная жара в Туле, Фото: 32
Аномальная жара в Туле, Фото: 33
Аномальная жара в Туле, Фото: 34
Аномальная жара в Туле, Фото: 35
Аномальная жара в Туле, Фото: 36
Аномальная жара в Туле, Фото: 37
Аномальная жара в Туле, Фото: 38
Аномальная жара в Туле, Фото: 39
Аномальная жара в Туле, Фото: 40
Аномальная жара в Туле, Фото: 41
Аномальная жара в Туле, Фото: 42
Аномальная жара в Туле, Фото: 43
Аномальная жара в Туле, Фото: 44
Аномальная жара в Туле, Фото: 45
Аномальная жара в Туле, Фото: 46
Аномальная жара в Туле, Фото: 47
Аномальная жара в Туле, Фото: 48
Аномальная жара в Туле, Фото: 49
Аномальная жара в Туле, Фото: 50
Аномальная жара в Туле, Фото: 51
Аномальная жара в Туле, Фото: 52
Аномальная жара в Туле, Фото: 53
Аномальная жара в Туле, Фото: 54
Аномальная жара в Туле, Фото: 55
Аномальная жара в Туле, Фото: 56
Аномальная жара в Туле, Фото: 57
Аномальная жара в Туле, Фото: 58
Аномальная жара в Туле, Фото: 59
Аномальная жара в Туле, Фото: 60
Аномальная жара в Туле, Фото: 61
Аномальная жара в Туле, Фото: 62
Аномальная жара в Туле, Фото: 63
Аномальная жара в Туле, Фото: 64
Аномальная жара в Туле, Фото: 65
Аномальная жара в Туле, Фото: 66
Аномальная жара в Туле, Фото: 67
Аномальная жара в Туле, Фото: 68
Аномальная жара в Туле, Фото: 69
Аномальная жара в Туле, Фото: 70
Аномальная жара в Туле, Фото: 71
Аномальная жара в Туле, Фото: 72
Аномальная жара в Туле, Фото: 73
Аномальная жара в Туле, Фото: 74
Аномальная жара в Туле, Фото: 75
Аномальная жара в Туле, Фото: 76
Аномальная жара в Туле, Фото: 77
Аномальная жара в Туле, Фото: 78
Аномальная жара в Туле, Фото: 79
Аномальная жара в Туле, Фото: 80
Аномальная жара в Туле, Фото: 81
Аномальная жара в Туле, Фото: 82
Аномальная жара в Туле, Фото: 83
Аномальная жара в Туле, Фото: 84
Аномальная жара в Туле, Фото: 85
Аномальная жара в Туле, Фото: 86
Аномальная жара в Туле, Фото: 87
Аномальная жара в Туле, Фото: 88
Аномальная жара в Туле, Фото: 89
Аномальная жара в Туле, Фото: 90
Аномальная жара в Туле, Фото: 91
Аномальная жара в Туле, Фото: 92
Аномальная жара в Туле, Фото: 93
Аномальная жара в Туле, Фото: 94
Аномальная жара в Туле, Фото: 95
Аномальная жара в Туле, Фото: 96
Аномальная жара в Туле, Фото: 97
Аномальная жара в Туле, Фото: 98
Аномальная жара в Туле, Фото: 99
Аномальная жара в Туле, Фото: 100
Аномальная жара в Туле, Фото: 101
Аномальная жара в Туле, Фото: 102
Аномальная жара в Туле, Фото: 103
Аномальная жара в Туле, Фото: 104
Аномальная жара в Туле, Фото: 105
Аномальная жара в Туле, Фото: 106
Аномальная жара в Туле, Фото: 107
Аномальная жара в Туле, Фото: 108
Аномальная жара в Туле, Фото: 109
Аномальная жара в Туле, Фото: 110
Аномальная жара в Туле, Фото: 111
Аномальная жара в Туле, Фото: 112
Аномальная жара в Туле, Фото: 113
Аномальная жара в Туле, Фото: 114
Аномальная жара в Туле, Фото: 115
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 15:40 +5
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