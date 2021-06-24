В Тульской области за сутки еще 136 человек заболели коронавирусом, шесть скончались
Такую статистику дал федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 136 случаев коронавируса, 65 человек выздоровели, шесть скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 41 878 жителей региона, 38 942 вылечились, 2177 умерли.
За последние сутки в России выявлено 20 182 новых случая коронавируса.
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