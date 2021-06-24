новости
новости
Регистрация
В Тульской области за сутки еще 136 человек заболели коронавирусом, шесть скончались

В Тульской области за сутки еще 136 человек заболели коронавирусом, шесть скончались

Такую статистику дал федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 136 случаев коронавируса, 65 человек выздоровели, шесть скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 41 878 жителей региона, 38 942 вылечились, 2177 умерли.

За последние сутки в России выявлено 20 182 новых случая коронавируса.

Сюжет: Коронавирус
В Тульской области отменили фестиваль «Песни Бежина луга»
Жизнь Тулы и области
В Тульской области отменили фестиваль «Песни Бежина луга»
сегодня, в 09:23, 12 684 2
В России запущен сервис сбора данных о вакцинировавшихся на предприятиях
Мир
В России запущен сервис сбора данных о вакцинировавшихся на предприятиях
вчера, в 12:20, 270 3516 -26
В Тульской области суточное число заболевших ковидом увеличилось до 128
Жизнь Тулы и области
В Тульской области суточное число заболевших ковидом увеличилось до 128
вчера, в 11:17, 28 4075 -5
Из-за коронавируса в Тульской области перенесли форум «Инженеры будущего»
Жизнь Тулы и области
Из-за коронавируса в Тульской области перенесли форум «Инженеры будущего»
вчера, в 10:45, 21 1336 0
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:17 −3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирусвспышка коронавируса
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Чемпион ЦФО по тайскому боксу держит в страхе жителей тульской новостройки
Чемпион ЦФО по тайскому боксу держит в страхе жителей тульской новостройки
Пешеход, попавший под КамАЗ на ул. Металлургов, скончался в больнице
Пешеход, попавший под КамАЗ на ул. Металлургов, скончался в больнице
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.